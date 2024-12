Dráma na palube: Problémy s motorom, dym v kokpite. V Rakúsku muselo núdzovo pristáť lietadlo!

Foto: unsplash.com/David Syphers

Núdzovo pristáť pre problémy s motorom a dymom v kokpite a kabíne muselo v pondelok na letisku v Grazi lietadlo spoločnosti Swiss.

Lekári ošetrili niekoľkých pasažierov i členov posádky, z ktorých jedného transportoval vrtuľník do nemocnice. Napísala to agentúra DPA, podľa ktorej je letisko v rakúskom meste uzavreté.

Lietadlo typu Airbus A220-300 smerovalo so 74 pasažiermi a piatimi členmi posádky z Bukurešti do Zürichu, keď sa dostalo do ťažkostí.

„Lietadlo bezpečne pristálo. Všetci cestujúci boli z lietadla evakuovaní,“ oznámila spoločnosť Swiss, ktorá spadá do skupiny Lufthansa. Desať cestujúcich a všetkých členov posádky ošetrili lekári. „So znepokojením sledujeme stav člena palubného personálu, ktorý bol vrtuľníkom prevezený do nemocnice v Štajerskom Hradci a ktorého stav je v súčasnosti nejasný,“ poznamenali tiež aerolinky.

Lietadlo sa naďalej nachádza na pristávacej dráhe, letisko zostáva uzavreté. Čo bolo príčinou ťažkostí s motorom a dymom v lietadle, zatiaľ nie je jasné.