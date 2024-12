Dráma na palube! Pre problémy s motorom a dymom v kabíne núdzovo pristál Airbus

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Nel_Botha-NZ

Núdzovo pristáť pre problémy s motorom a dymom v kokpite a kabíne muselo dnes na letisku v Štajerskom Hradci lietadlo spoločnosti Swiss. Lekári ošetrili niekoľkých pasažierov i členov posádky, z ktorých jedného transportoval vrtuľník do nemocnice. Napísala to agentúra DPA, podľa ktorej je letisko v rakúskom meste uzavreté.

Lietadlo typu Airbus A220-300 smerovalo so 74 pasažiermi a piatimi členmi posádky z Bukurešti do Zürichu, kde sa dostalo do ťažkostí. „Lietadlo bezpečne pristálo. Všetci cestujúci boli z lietadla evakuovaní, „oznámila spoločnosť Swiss, ktorá spadá do skupiny Lufthansa. Desať cestujúcich a všetkých členov posádky ošetrili lekári. „So znepokojením sledujeme stav člena palubného personálu, ktorý bol vrtuľníkom prevezený do nemocnice v Štajerskom Hradci a ktorého stav je v súčasnosti nejasný,“ poznamenali tiež aerolinky. Lietadlo sa naďalej nachádza na pristávacej dráhe, letisko zostáva uzavreté. Čo bolo príčinou ťažkostí s motorom a dymom v lietadle, zatiaľ nie je jasné.