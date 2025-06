Dovolenka sa vám môže riadne predražiť: Toto je najdrahšie letisko, ktoré často využívajú aj Slováci!

Foto: facebook.com/iGA Istanbul Airport

Ak zvyknete lietať, určite viete, že ceny na letiskách bývajú vyššie než v bežných obchodoch. Pokiaľ chcete počas nadchádzajúcej dovolenky ušetriť a nechcete prísť o celý svoj majetok za jeden obed, vyhnite sa Turecku. Práve tam totiž nájdete najdrahšie letisko na svete.

Letisko v Istanbule nenavštevujú len turisti cestujúci do Turecka. Ide o významný prestupový bod, pretože práve tu na seba zvyknú často nadväzovať ďalšie lety. Na prvý pohľad ide o miesto známe svojou modernou architektúrou a obrovskou rozlohou, no najnovšie sa môže pýšiť aj titulom najdrahšie letisko na svete, čo sa týka cien jedál a nápojov.

Ako uvádza portál Mirror, tento titul letisku udelil taliansky denník Corriere della Sera. A nejde len o klasické letiskové prirážky. Ceny tu pripomínajú luxusný hotel, nie medzinárodné letisko, cez ktoré denne prejde viac ako 220-tisíc cestujúcich. Hoci je letisko v Istanbule považované za architektonický skvost, mnohých ľudí odrádzajú vysoké ceny, ktoré kritizujú napríklad aj vo fórach na Reddite.

Ceny, ktoré vyrážajú dych

Niektoré ceny vás naozaj poriadne prekvapia. Jeden z cestujúcich zaplatil za pivo neuveriteľných 17,5 eura, pričom za rovnaký produkt kúpený deň predtým v meste v supermarkete minul len 1,5 eura. Rovnako zarážajúce sú ceny 6 eur za jeden banán, 21,5 eura za Big Mac, 22 eur za Whopper z Burger Kingu, 17,5 eura za obyčajný kurací šalát alebo 17,5 eura za croissant.

Ak by ste mali chuť na talianske lasagne, kúsok by vás vyšiel na 28 eur. Podľa svedectva talianskeho novinára ale vyzerali skôr ako „kus tehly s trochou syra a pseudobazalkovým lístkom“. Iní cestujúci opísali, ako ich nákup bežnej desiaty stál viac než celý obed v centre mesta. „Za tri kávy a Twix sme zaplatili vyše 31 eur,“ napísal nahnevaný návštevník. Iná cestujúca spomenula, že za ľahké občerstvenie v Starbucks (káva, chipsy a bageta) zaplatila 28,5 eura.

Ak by ste si chceli dopriať obed pre rodinu s dvomi deťmi, mohlo by vás to vyjsť na viac ako 100 eur. Jeden návštevník dokonca napísal, že za McDonald’s pre päťčlennú rodinu zaplatil vyše 140 eur.

Extrémne ceny zaznamenali cestujúci aj na ďalšom tureckom letisku – Dalaman Airport. Tu môže pivo stáť 11,70 eura a ľahký obed (sendvič, chipsy, nápoj) vyjde cez 23,5 eura.

Hoci je letisko v Istanbule architektonicky impozantné a moderné, ceny za základné jedlo a nápoje sú podľa cestujúcich absolútne prehnané. V kombinácii s tým, že letisko sa objavilo aj v rebríčku najčastejších strát batožiny, si zaslúžene vyslúžilo kritiku aj nelichotivý titul „najdrahšie letisko na svete“. Ak sa chystáte cez Istanbul prestupovať, zvážte, či si občerstvenie nevezmete radšej so sebou.