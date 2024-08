Dopravný podnik Bratislava vypísal novú súťaž na dodávku 40 električiek

Električka Škoda v Bratislave. Foto: TASR

Dopravný podnik Bratislava vypísal novú verejnú súťaž na dodávateľov až 40 nových nízkopodlažných električiek dvoch typov v odhadovanej hodnote 150,1 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z informácií, ktoré DPB poskytol ČTK. Predtým dopravca kupoval električky od českej skupiny Škoda Group.

Víťaz tendra by mal s DPB uzavrieť rámcové zmluvy, na základe ktorých by si dopravný podnik mohol objednať najviac 20 jednosmerných a rovnaký počet obojsmerných električiek. Celkový počet objednaných električiek by mal závisieť od možností financovania ich nákupu. Predtým DPB využíval pri obnove vozového parku hlavne peniaze z európskych fondov.

DPB súťaž na električky pôvodne vypísal v júni. O mesiac neskôr ju však zrušil. Zdôvodnil to tým, že krátko pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk došlo k opakovaným výpadkom informačného systému verejného obstarávania. Novú súťaž s nezmenenými parametrami ohľadom možného počtu kupovaných električiek potom vyhlásil na začiatku augusta.

Niekoľko skorších väčších zákaziek DPB na nákup autobusov, trolejbusov a električiek získali českí výrobcovia, a to hlavne firmy z terajšej skupiny Škoda Group.