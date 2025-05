Dočkáme sa po dlhých rokoch druhej rúry Braniska? Ráž hovorí projektu áno, padlo dôležité rozhodnutie! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (11) Tunel Branisko (máj 2025). Foto: youtube.com/Ministerstvo dopravy SR

Už viac ako 20 rokov jazdíme cez tunel Branisko, no diskusia o jeho druhej rúre stále nekončí. Potrebujeme ju vôbec? Čo hovoria odborníci a kde sú hlavné problémy? Aktuálne plány do budúcnosti prezradil minister dopravy Jozef Ráž. Jeden z dôležitých krokov urobil aj Útvar hodnoty za peniaze, ktorý aktuálne odporučil pokračovať v pripravenom projekte rozšírenia tunela.

Náš zatiaľ najdlhší diaľničný tunel má už viac ako 20 rokov. Minimálne tak dlho sa diskutuje aj o výstavbe jeho druhej rúry. Tá je totiž potrebná pre plnohodnotné diaľničné prepojenie medzi Bratislavou a Košicami. Zároveň by umožnila zachovanie premávky cez tunel v prípade odstavenia v súčasnosti využívanej prvej rúry.

Minister dopravy Jozef Ráž je presvedčený, že druhú rúru tunela Branisko je potrebné dokončiť. Tento zámer je aj medzi prioritami Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), ktorá už má vypracovanú na tento profil štúdiu realizovateľnosti. Aktuálne sa k nej vyjadril aj Útvar hodnoty za peniaze, ktorý odporúča pokračovať v projekte s variantom s paralelnou rúrou a zachovaním únikovej štôlne. Nejde síce podľa štátnych analytikov o najlacnejšiu alternatívu, ale je pri nej nižšie riziko poškodenia súčasnej rúry počas výstavby.

Pri razení tunela by podľa ministra dopravy mala byť použitá takzvaná cyklická metóda razenia. „To znamená, že tunel by mal byť razený za plnej prevádzky už existujúcej rúry a doprava by pri takto zvolenej metóde nemala byť obmedzená prakticky vôbec,“ priblížil v zverejnenom videu Jozef Ráž. Zároveň však dodáva, že napríklad pri riadenom odstrele hornín by sa na nevyhnutný čas musela zastaviť aj doprava v súčasne využívanej rúre tunela.

Potrebu dokončiť tunel Branisko aj s druhou rúrou podľa ministra dopravy preukazuje aj intenzita dopravy v tomto úseku. Kým momentálne cez tunel prechádza zhruba 18-tisíc vozidiel denne, od roku 2029 to má byť cez 20-tisíc áut. „Druhú rúru potrebujeme aj preto, aby sme mohli tú prvú raz za čas zavrieť a rekonštruovať, opravovať a podobne. Čiže odpoveď je áno, potrebujeme ju,“ dodáva minister Ráž.

A kedy by sa mohli motoristi dočkať plnohodnotného tunela Branisko? Podľa ministra dopravy sa ešte musí vybrať konkrétny variant jeho dokončenia a od toho budú závisieť aj ďalšie kroky.

Viac detailov plánovaného dokončenia tunela môžeme však nájsť v štúdii uskutočniteľnosti NDS. Celý projekt sa podľa materiálu nachádza na začiatku projektovej prípravy, pred posúdením vplyvov na životné prostredie. Výstavba by sa mala začať v roku 2030 a pre urýchlenie má prebiehať za plnej prevádzky existujúceho tunela. Dokončenie novej tunelovej rúry má byť v roku 2035, následne bude pôvodný tunel do troch rokov zrekonštruovaný.

Štúdia do ďalšej projektovej prípravy odporúča piaty pripravený variant s nákladmi 505 miliónov eur aj s DPH s novou tunelovou rúrou paralelnou s existujúcou a zachovaním únikovej štôlne.