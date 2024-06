Dočkáme sa najdlhšej rýchlostnej cesty? Minister Ráž prezradil, od čoho závisí jej dostavba! (video)

Minister dopravy Jozef Ráž. Foto: TASR

Rýchlostná cesta R2 by mala spojiť Trenčín s Košicami. Stala by sa tak najdlhšou rýchlostnou cestou na Slovensku. Pre naplnenie tohto cieľa je však ešte potrebné dobudovať viaceré úseky. Minister dopravy Jozef Ráž aktuálne prezradil, ako sú jednotlivé úseky pripravené a od čoho bude závisieť ich dokončenie.

Najdlhšia rýchlostná cesta na Slovensku by mala mať po dokončení 338 kilometrov a spojiť Trenčín s Košicami. Naplánovaných je na nej celkovo sedem úsekov, no dokončený je zatiaľ len jeden, aj to v polovičnom profile. Ide o úsek Pravotice – Ruskovce.

Plánovaná R2-ka mala byť podľa ministra dopravy Jozefa Ráža pôvodne súčasťou diaľnice D1 vedúcej z Prahy až do Michaloviec. Potrebné je dobudovať úseky od križovatky s D1 pri Trenčíne po Žiar nad Hronom. Tie by mali mať 105 kilometrov a mali by sa raziť aj tri tunely. Podľa Jozefa Ráža je však ťažké povedať, kedy by výstavba mohla začať.

Foto: youtube.com/@mindopsk

„Úseky na R2 majú rôzne štádium pripravenosti, v niektorých z nich už máme spracovanú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, na rôznych prebiehajú procesy EIA, vyvlastňovacie procesy a podobne,“ približuje Ráž.

V súvislosti s možným termínom výstavby sme podľa ministra dopravy skôr ďalej ako bližšie, keďže viaceré procesy boli v minulosti pozastavené pre nedostatok financií. Niektoré prípravné práce sa tak len rozbiehajú. Ministerstvo dopravy však chce ísť podľa Ráža cestou prípravy čo najviac úsekov diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku tak, aby sa jedného dňa mohli začať stavať.

Na spomínanej R2-ke sú prípravné práce najďalej v dvoch krátkych úsekoch od križovatky s D1 cez Trenčiansku Turnú po Mníchovú Lehotu. Pri nich chýba ešte majetkovoprávne vysporiadanie, v horizonte dvoch – troch rokov by sa však mohli doriešiť potrebné prípravné práce.

O pokračovaní projektu rýchlostnej cesty R2 hovorí minister dopravy v zverejnenom videu Krížom krážom s Jožom Rážom:

Samotná výstavba rýchlostnej cesty pritom naráža, tak ako väčšinou, na získanie potrebných zdrojov. V súčasnosti je podľa Jozefa Ráža predčasné baviť sa o konkrétnych sumách za výstavbu, v takom štádiu ešte nie sme. Dodáva však, že náklady budú vysoké vzhľadom na počet tunelov, či dĺžku úsekov. Naznačil však, čo bude prípadnú ďalšiu výstavbu podmieňovať. „Bude veľmi závisieť od toho, ako sa bude Slovensku dariť a podľa toho uvidíme možnosti štátneho rozpočtu,“ konštatuje minister dopravy.