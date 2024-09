Do konca roka treba v nákladných autách vymeniť tachografy za nové

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Sven Brandsma

Vodiči a majitelia nákladných áut majú povinnosť do konca roka vymeniť vo vozidlách súčasné tachografy za prístroje druhej generácie. Upozornilo na to Ministerstvo dopravy (MD) SR s tým, že ak to kamionisti nestihnú do konca roka, od 1. januára 2025 nebudú môcť jazdiť po cestách v rámci EÚ. V pondelok o tom informoval tlačový odbor rezortu dopravy.

„Rád by som všetkých, ktorých sa táto povinnosť týka, poprosil, aby si to nenechávali na poslednú chvíľu, nech sa náhodou nestane, že to napokon nestihnú. Máme informácie o tom, že termíny na konci roka sa rýchlo míňajú. Na október ich je však stále dostatok,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).

Rezort dopravy pripomenul, že povinnosť mať v nákladných autách nainštalované nové tachografy druhej generácie zaviedla EÚ. Ak ju majitelia nesplnia, nebudú môcť ich nákladné vozidlá jazdiť po cestách EÚ. Vykonávať budú môcť len vnútroštátnu dopravu v rámci SR, prípadne jazdiť v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ.