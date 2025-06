Dlho očakávaný krok je tu: Stovky kamiónov sú preč, cez Bratislavu už neprejdú!

FOTO Zobraziť galériu (17) Minister dopravy Jozef Ráž. Foto: Ministerstvo dopravy SR

Motoristi v hlavnom meste by sa mali dočkať zlepšenia dopravy. Ministerstvo dopravy totiž po dokončení novej vetvy križovatky D1/D4 v smere z Trnavy na Jarovce pristúpilo aj k dlho očakávanému kroku. Tranzit nákladnej dopravy vylúčilo mimo Prístavného mostu. Ten je tak odľahčený už v oboch smeroch, čo by malo priniesť menej hluku, emisií a vyšší komfort pre motoristov.

Ministerstvo dopravy v utorok informovalo, že pokračuje v odľahčovaní intravilánu Bratislavy od tranzitnej nákladnej dopravy nad 7,5 tony. Vďaka otvoreniu novej vetvy križovatky D1/D4 v smere z Trnavy na Jarovce bolo možné presmerovať tranzit mimo frekventovaného Prístavného mosta aj v smere na Českú republiku, Rakúsko a Maďarsko. Zmena už platí, takže Prístavný most už dnes obchádzajú tranzitujúce kamióny v oboch smeroch.

Ešte v marci tohto roka sa presmerovala tranzitná doprava nad 7,5 tony mimo Prístavného mosta v smere na Žilinu. Vďaka tomu ubudlo z mosta v priemere 650 nákladných áut denne. Celkovo za tri mesiace prešlo Prístavným mostom až o 60 000 nákladných áut menej v porovnaní s obdobím pred zákazom tranzitu. „Po zavedení presmerovania tranzitu aj v smere na Českú republiku, Rakúsko a Maďarsko očakáva Národná diaľničná spoločnosť podobný výsledok,“ dodáva rezort dopravy.

Podľa nových pravidiel cez bratislavský Prístavný most prechádzajú iba tie vozidlá nad 7,5 tony, ktoré slúžia na zásobovanie. A to v oboch smeroch. „Nové dopravné značenie v smere z Trnavy na Českú republiku, Maďarsko a Rakúsko sme osadili v rámci prác na otvorení novej križovatkovej vetvy. Osadilo sa viacero dopravných značiek potrebných k prevádzke novootvorenej vetvy a k odklonu tranzitu. Odklon tranzitu z Prístavného mosta tak už v oboch smeroch zostáva trvalým riešením. Je to vyčísliteľný dôkaz toho, že investície do mestských obchvatov majú obrovský zmysel,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž.

Minister dopravy zároveň vysvetlil, že investície do rozšírenia D1 a prepojenia D1/D4 tak nepomáhajú len dopravcom či osobným vozidlám. Zohrávajú významnú úlohu pre všetkých obyvateľov Bratislavy. „Odklonenie tranzitu z Prístavného mosta znamená vyšší komfort pre Bratislavčanov, nižší hluk a menej emisií z dopravy. Samotná výstavba prináša aj dočasné obmedzenia, na konci dňa však celý región získa dlhodobé kvalitné dopravné riešenie,“ uvádza rezort dopravy.

Vylúčenie tranzitnej dopravy je pritom podľa ministerstva bežné vo väčšine veľkých európskych miest. Cieľom presmerovania dopravy je zvýšiť bezpečnosť a znížiť negatívny vplyv dopravy na obyvateľov.