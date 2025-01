Diaľničiari vyhlásila verejné obstarávanie na obnovu mostov pri Zvolene

Úsek rýchlostnej cesty R1 medzi mestami Zvolen a Žiar nad Hronom. Foto: TASR

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila verejné obstarávanie na opravu mostov v Hronskej Breznici a v Budči a na vetvu v križovatke Kováčová vo Zvolenskom okrese. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktoré budú v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v požadovanej kvalite. Zákazka je rozdelená na tri časti. Prvou je most v Hronskej Breznici s predpokladanou hodnotou 929 954 eur bez DPH. Objekt sa nachádza na rýchlostnej ceste R1 nad cestou v katastri obce. Druhou časťou je oprava mosta na R1 ponad potok Turová v Budči s predpokladanou hodnotou 1 068 159 eur bez DPH. Vetva v križovatke Kováčová a most na ramene mimoúrovňovej križovatky počíta s hodnotou 680 325 eur bez DPH. Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 20. februára.

NDS v roku 2024 investovala do opráv a rekonštrukcií mostov viac než 24 miliónov eur. Komplexne obnovených bolo sedem mostov, zlepšil sa stav 25 mostov a opravilo sa asi 55 mostných záverov. Hovorca Tomáš Ferenčák uviedol, že za rok 2024 sa medziročne zvýšili investície do mostov o 140 percent, čo je najviac za posledných päť rokov. „V podobnom tempe sa plánuje pokračovať aj v roku 2025,“ dodal.

Najväčšie investície poputovali vlani do mostov Váhovce (R1) a Pustý hrad pri Zvolene. NDS podotýka, že na moste Pustý hrad za šesť mesiacov vymenili zvodidlá, zábradlia, protidotykovú ochranu nad železničnou traťou, rímsy, odvodňovače, vozovkové vrstvy a samotnú izoláciu mosta. Strategický most Pustý hrad prešiel hĺbkovou opravou, diaľničiari do nej investovali 3,75 milióna eur.