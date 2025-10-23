Práce na dlho očakávanom úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna idú do finále. Diaľničiari už pripravujú tento deväťkilometrový úsek na otvorenie, ktoré bude budúci mesiac.
Na mostoch, ktoré sú súčasťou nového úseku R2 na juhu stredného Slovenska, sa už pristúpilo podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) k dôležitej etape, a to k statickým a dynamickým zaťažovacím skúškam.
„Počas testovania sa overuje nosnosť mosta pri predpísanom zaťažení. Súčasťou posledných prác je aj montáž oceľových zvodidiel a doplnenie vodorovného i zvislého dopravného značenia,“ informuje NDS.
Aj hlavná trasa cesty sa pripravuje na otvorenie. Na vozovke pribudli konštrukčné vrstvy – od podkladovej až po finálnu obrusnú. Dokončuje sa stredný deliaci pás, ukladajú sa prefabrikované aj oceľové zvodidlá a dopĺňa sa značenie, ktoré vodičom spriehľadní a zjednoduší jazdu.
Ako to na novej rýchlostnej ceste vyzerá a ako prebiehala výstavba, si môžete pozrieť v galérii:
Na stavbe podľa diaľničnej spoločnosti pôsobí denne približne 450 pracovníkov. Spolu s predchádzajúcim úsekom R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce vytvorí nový úsek takmer 30 kilometrov súvislej rýchlostnej cesty, ktorá odbremení obce od tranzitnej dopravy a prinesie plynulejšie cestovanie.
„R2 Kriváň – Mýtna je symbolom toho, že aj veľké stavby sa dajú doviesť do úspešného konca vďaka systematickej práci a odhodlaniu všetkých zúčastnených. Pre motoristov to bude úľava a pre obce v okolí významná zmena k lepšiemu,“ hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
Nová „diaľnica v korunách stromov“ sa otvára už čoskoro – čo si o tom myslíte?
A kedy sa môžu motoristi tešiť na tento nový úsek? Len tento týždeň minister dopravy Jozef Ráž prezradil, že otvorenie sa chystá 20. novembra. „Pozývame vás na otvorenie, bude to krásny kus diaľnice, je to vlastne chodník v korunách stromov, bude to diaľnica v korunách stromov. Veľmi sa tešíme na tento „zázrak“,“ vyhlásil Ráž.
Dominantou úseku je najdlhšia estakáda na Slovensku s dĺžkou 4 374 metrov. Rozdelená je na osem dilatačných celkov, pričom sa budovala tromi rôznymi technológiami – na výsuvnej skruži, letmou betonážou a postupným výsuvom nosnej konštrukcie. Aj vďaka nej sa R2 Kriváň – Mýtna zaradí medzi najzaujímavejšie cestné projekty na Slovensku. Celý úsek má dĺžku viac než 9 kilometrov a po dokončení sa stane významnou súčasťou južného ťahu Slovenska.