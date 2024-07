Diaľničiari avizujú začiatok rekonštrukcie mosta Váhovce na R1 za vyše 6 miliónov eur

Foto: TASR

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) avizuje v najbližšom období začiatok rekonštrukcie mosta Váhovce nad vodným dielom Kráľová na rýchlostnej ceste R1 za viac ako 6,2 milióna eur. Rekonštrukcia potrvá niekoľko mesiacov. TASR o tom informoval odbor marketingu a komunikácie NDS.

„Stavebné práce budú realizované na pravom moste, teda na moste v smere zo Serede do Nitry. Vykonávané budú so zreteľom na maximálnu efektivitu, pracovať sa bude aj v nočných hodinách a cez víkendy,“ dodáva NDS s tým, že počas opráv bude vedená doprava po moste v opačnom smere a budú vytvorené tri jazdné pruhy – dva jazdné pruhy smerom do Trnavy a jeden pruh smerom do Nitry.

Práce budú podľa spoločnosti pozostávať okrem zosilnenia nosnej konštrukcie aj z výmeny mostného zvršku. Vozovka na moste dostane nový asfaltový povrch, spevnia sa svahy a upraví sa aj okolitý terén mosta.