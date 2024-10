Cyklotrasu na Vajanského nábreží v Bratislave musí hlavné mesto upraviť, hovorí Ráž

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Cyklotrasu na Vajanského nábreží v Bratislave bude musieť hlavné mesto upraviť. Nariadilo mu to Ministerstvo dopravy SR po vykonaní štátneho odborného dohľadu. Hlavné mesto má do 40 dní z cyklotrasy odstrániť obrubníky, ktoré podľa rezortu dopravy spôsobujú nehody, a do 90 dní cyklotrasu zúžiť v miestach, kde obmedzila cestu. V utorok o tom na tlačovej konferencii informoval minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). „Táto veľmi známa cyklotrasa sa bude musieť zmeniť. Štátny odborný dohľad uložil mestu doručeným výsledkom protokolu výzvu, aby do 40 dní túto cyklotrasu upravil.

Bude musieť odstrániť do 40 dní obrubníky z tejto cyklotrasy, ktoré spôsobovali viacerým vodičom nehody a taktiež bude musieť zúžiť túto cyklotrasu v tých miestach, kde obmedzila cestu, ktorá týmto spôsobom nespĺňa technické normy,“ uviedol Ráž s tým, že na zúženie cyklotrasy má mesto 90 dní, čo je podľa ministra primeraná lehota. Ráž doplnil, že ak magistrát nariadené opatrenia nevykoná, hrozí mu podľa aktuálneho cestného zákona pokuta až do výšky 33 190 eur. Ak by nedošlo k náprave, rezort môže udeliť pokutu opakovane až do výšky trojnásobku hornej hranice pokuty. Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Mažgút (Smer-SD) pripomenul, že k cyklotrase v centre mesta sa vyjadril aj krajský dopravný inšpektorát (KDI).

Podľa poslanca KDI skonštatoval, že takto zrealizovaná cyklotrasa je proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, a navyše jej vyťaženosť nespĺňa predpokladané očakávania. „Hovorí o tom, že situácia, ktorá tu vznikla a cyklotrasa, ktorá tu vznikla, musí byť zrušená a Vajanského nábrežie musí byť vrátené do pôvodného stavu,“ uviedol k stanovisku KDI Mažgút. Cyklotrasa na Vajanského nábreží v Bratislave pribudla vlani, no stretla sa s kritikou. Nedostatky cyklotrasy v minulosti priznal aj bratislavský magistrát a avizoval ich postupnú nápravu. Cyklotrasu však hlavné mesto podľa svojich vyhlásení rušiť neplánuje. Primátor Matúš Vallo sa v minulosti vyjadril, že cyklotrasu považuje za dôležitú súčasť cyklistickej infraštruktúry a celkovo ako „dobré rozhodnutie, avšak zle načasované“.