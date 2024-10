Čo čaká motoristov na pumpách? O cenách benzínu a nafty bude rozhodovať jeden kľúčový faktor!

Foto: freepik.com/freepik

Ceny pohonných látok na čerpacích staniciach po Slovensku sa posledné týždne výraznejšie nehýbu. Obavy však vyvoláva najmä geopolotický vývoj na Blízkom východe, upozorňuje analytik XTB Marek Nemky.

Ceny najpoužívanejších pohonných látok sa posledné tri týždne držali na stabilne nízkych hodnotách. Cena nafty v 40. týždni po troch mesiacoch prestala klesať, ceny benzínov vzrástli približne o 0,1 centa za liter. Spotrebitelia však platili stále výrazne menej ako pred rokom, informoval v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Spotrebitelia nakupovali počas 40. týždňa 98-oktánový benzín v priemere za 1,688 eura za liter, 95-oktánový benzín bol na hodnote 1,477 eura a motorová nafta na úrovni 1,402 eura za liter.

Mierne výkyvy medzitýždňovo zaznamenali ceny plynov. Cena ropného plynu (LPG) sa znížila o 0,1 centa na 0,714 eura za liter, stlačený zemný plyn (CNG), naopak, o 0,1 centa zdražel na 1,553 eura za kilogram. Cena skvapalneného zemného plynu (LNG) klesla o približne 1 cent na 1,674 eura za kilogram.

Spomedzi alternatívnych pohonných látok sa zvýšila počas 40. týždňa cena plynu bioLNG o 1,4 centa na 2,477 eura za kilogram. Vodík sa predával za 21,6 eura za kilogram a elektrická energia, slúžiaca na nabíjanie elektromobilov, bola na úrovni 0,41 eura za 1 kilowatthodinu (kWh) (rýchlosť nabíjania AC).

Priemerná cena motorovej nafty bola v 40. týždni medziročne nižšia o 16,7 %, 95-oktánový benzín bol lacnejší o 10 % a cena 98-oktánového benzínu bola oproti vlaňajšku nižšia o 9 %. Cena plynu LNG bola vyššia o 11,5 %, LPG bol drahší o 2 % a plyn CNG bol v porovnaní s minulým rokom lacnejší o 8,5 %.

Nemky: Ceny ovplyvňuje geopolitika

Hoci sa ceny tradičných pohonných látok na pumpách po Slovensku v uplynulom týždni takmer nezmenili, v rovnakom období výrazne vzrástli ceny ropy. Ako upozorňuje analytik investičnej platformy XTB Marek Nemky, cena ropy Brent stúpla až o vyše 8 percent na vyše 78 dolárov za barel. Tento nárast bol spôsobený najmä zvýšeným geopolitickým napätím na Blízkom východe.

"Trh s ropou momentálne vyčkáva na odvetnú reakciu Izraela, ktorá však zatiaľ neprichádza. Riziková prirážka, ktorú trh započítava, odráža očakávania útoku na iránsku ropnú alebo atómovú infraštruktúru. V prípade deeskalácie konfliktu by ceny ropy mohli v nasledujúcich týždňoch klesnúť," tvrdí analytik.

V súčasnosti sa podľa neho riziká skôr prikláňajú k ďalšiemu poklesu cien ropy, najmä kvôli potenciálnemu prebytku ponuky. Vývoj však bude závisieť od ďalšieho priebehu konfliktu na Blízkom východe.

V Spojených štátoch došlo k nárastu zásob ropy, no hurikán Milton, ktorý zasiahol Floridu, spôsobil výrazné výpredaje palív a pokles zásob benzínu. Takýto efekt je však krátkodobý a dopyt po pohonných hmotách v USA sa zastabilizoval. Čína medzitým oznámila sériu fiškálnych a monetárnych stimulov na podporu trhu nehnuteľností a domácej spotreby. "Tieto opatrenia investori prijali pozitívne, no oživenie čínskej ekonomiky je dlhodobé a výsledky stimulov sú zatiaľ nejasné. Ceny ropy na tieto správy zatiaľ nereagovali, čo odráža neistotu na trhu a dlhodobý charakter opatrení," dodáva analytik XTB.

Kľúčový vývoj pre cenovky na pumpách po Slovensku je však na trhu pohonných hmôt v Rotterdame. Ich veľkoobchodné ceny v uplynulom týždni pokračovali v miernom raste. To podľa Nemkyho znamená, že na Slovensku ešte stále existuje priestor pre ďalší rast cien pohonných látok na čerpacích staniciach. "Riziko ďalšieho zvyšovania cien v najbližších týždňoch však závisí od vývoja situácie na Blízkom východe. Ak by odvetný útok na iránsku infraštruktúru neprichádzal, mohlo by to naopak viesť k poklesu cien ropy," konštatoval.

