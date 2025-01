Čínske aerolinky expandujú v Európe, môžu totiž lacnejšie lietať cez Rusko

Foto: unsplash.com/Etienne Jong

Tri najväčšie letecké spoločnosti v Číne, nad ktorými má kontrolu vláda v Pekingu, rýchlo expandujú na európskom trhu. Využívajú to, že môžu na trasách medzi Európou a Čínou využívať najkratšie cesty cez Rusko, zatiaľ čo európskym dopravcom vo využití rovnakej cesty bránia sankcie. Napísal to v stredu britský list Financial Times (FT). Sankcie sú výsledkom sporu medzi západnými štátmi a Ruskom.

Západní dopravcovia obmedzili priame lety do Číny a napríklad aerolinky Scandinavian Airlines, Lufthansa, British Airways a Virgin Atlantic sa vlani rozhodli niektoré lety do pevninskej Číny úplne zrušiť. Odôvodňujú to práve dopadom sankcií, kvôli ktorým sú čínski rivali schopní ponúknuť cestujúcim cenovo výhodnejšie letenky.

Moskva zakázala väčšine európskych leteckých spoločností vstup do ruského vzdušného priestoru v roku 2022. Reagovala tak na sankcie, ktoré západné štáty uvalili na Rusko za jeho vojenskú inváziu na Ukrajinu z februára toho istého roku. Výsledkom je, že európskym aerolíniám trvá cesta do Číny dlhšie, keď musia obliekať Rusko, nehovoriac o vyšších nákladoch na viac paliva.

Európski dopravcovia jednoducho nie sú konkurencieschopní

„Európski dopravcovia jednoducho nie sú konkurencieschopní,“ povedal David Yu, ktorý sa na New York University v Šanghaji špecializuje na sektor leteckej dopravy. Tri najväčšie čínske aerolínie – Air China, China Eastern a China Southern – ale napriek posilneniu letov stále hlásia straty. Ich súhrnná prepravná kapacita medzi Čínou a západnou Európou pritom vlani v októbri bola oproti rovnakému mesiacu v roku 2019 vyššia o 18 percent, upozornil analytik spoločnosti DBS Jason Sum.

Uvedené tri čínske aerolinky za deväť mesiacov minulého roka v porovnaní s rokom 2019 prudko zvýšili pravidelné lety do Británie, Španielska a do Talianska. Poradenská spoločnosť Ishka uvádza, že ide o nárast o 25 až 45 percent. Analytik švajčiarskej banky UBS Eric Lin potom upozornil, že čínski dopravcovia sú schopní tiež ponúknuť na trasách medzi Čínou a západnou Európou letenky o 5 až 35 percent lacnejšie než ich európski rivali.

Európske aerolínie sa na sankcie a na nemožnosť lietať nad Ruskom sťažovali už vlani v októbri

Európske aerolínie sa na problémy so sankciami a na nemožnosť lietať nad ruským územím sťažovali už vlani v októbri. Vyzvali preto Európsku komisiu (EK) na väčšie úsilie o zabezpečenie rovnakých podmienok v tomto odvetví. Šéf najväčšej nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa Carsten Spohr na tlačovej konferencii lídrov európskeho sektora leteckej dopravy v Bruseli vtedy uviedol, že na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže by sa malo požadovať, aby sa Rusku vyhýbali všetky lety do Európy.

Letecké spoločnosti zo Spojených štátov pri americkej vláde presadili, aby udržala prísny limit počtu priamych spiatočných letov do Číny, a tým zastavila ďalšie pokusy čínskych aerolínií expandovať na americkom trhu.

Šéfovia západných leteckých spoločností pri súkromných rozhovoroch spochybňujú úroveň dopytu po cestovaní s čínskymi aerolinkami a niektorí si tiež myslia, že taká rýchla expanzia je pre čínske letecké spoločnosti stratová. Analytici potom upozorňujú, že v hre je aj politická motivácia, a poukazujú na to, že Peking uľahčuje bezvízové pobyty, aby nalákal turistov späť do Číny.

Treba posilniť konektivitu, aby do Číny prúdilo viac ľudí

„Ekonomika v Číne klesá, cestovný ruch ešte nie je späť a obchod sa stále ešte zotavuje,“ cituje FT jedného z čínskych manažérov z odvetvia leteckej dopravy. Turistiku ochromili najmä dopady pandémie covidu-19. „Musíte posilniť konektivitu, aby do Číny prúdilo viac ľudí,“ dodal.

Hlavní čínski dopravcovia tiež posilňujú lety na Blízky východ, najmä v dôsledku expanzie obchodnej aktivity medzi najväčšou ázijskou ekonomikou a regiónom Perzského zálivu. Čína prehlbuje ekonomické väzby tiež so Saudskou Arábiou. Letecké spojenie medzi Čínou a touto časťou sveta sa za päť rokov zvýšilo o desiatky až stovky percent, uvádza spoločnosť Ishka.