Chystáte sa na cesty? Na týchto čerpačkách v najbližších dňoch nenatankujete! (prehľad)

Ak si nechávate tankovanie na poslednú chvíľu, v najbližších dňoch by ste si na to mali dať pozor. Môže sa totiž stať, že na svojej obľúbenej čerpacej stanici nebudete môcť tankovať. Viaceré čerpačky Slovnaftu totiž čakajú obmedzenia.

Obmedzenie prevádzky môže byť z dôvodu technickej údržby, rekonštrukcie, prerušenia distribúcie elektriny alebo organizačných zmien na čerpacích staniciach Slovnaft. Spoločnosť o týchto plánovaných odstávkach niektorých služieb informuje na svojom webe.

Nájdete na ňom aj konkrétny zoznam miest, kedy bude v uvedených termínoch pozastavené tankovanie z výdajných stojanov. Keďže ide o lokality po celom Slovensku, myslite na to pri plánovaní svojej jazdy.

Kde bude tankovanie obmedzené?

Tu si môžete pozrieť zoznam miest spolu s dátumami, kedy tankovanie nebude možné. Ako môžete vidieť, plánované obmedzenia trvajú viac ako jeden deň.

Okrem nových plánovaných výpadkov služieb na pumpách Slovnaftu uvedených v tabuľke vyššie stále prebiehajú aj dlhodobejšie avizované obmedzenia. Platí to o pumpe v Kalnej nad Hronom, kde ešte do 9. septembra spoločnosť avizuje rekonštrukciu čerpacej stanice s náhradným predajom. Podobne ešte do 20. septembra má trvať riešenie poruchy automatickej umývacej linky a jej rekonštrukcia na čerpacej stanici v Košiciach na Sečovskej (Herlianskej). Predaj motorových palív, ostatných tovarov a služieb na tejto pumpe však prebieha bez obmedzení.

Pozitívnou správou je ukončenie obmedzenia tankovania z výdajných stojanov na čerpacej stanici Žilina - Šibenice. Od 6. septembra by tak táto čerpacia stanica mala fungovať v normálnej prevádzke.

Slovnaft zároveň upozorňuje, že z dôvodu denných uzávierok na čerpacích staniciach s nonstop prevádzkou môže dochádzať k obmedzeniam pri používaní palivových kariet v čase od 23:45 hod. do 00:15 hod.