Chystáte sa do Chorvátska? Pozor na parkovanie, tu vám hrozia pokuty až do 33-tisíc eur!

Dovolenka v Chorvátsku je stále voľbou číslo jeden pre mnohých Slovákov. Mestá plné turistov ale často bojujú proti nelegálnemu parkovaniu, ktoré môže váš výlet poriadne predražiť. Stačí, ak zaparkujete tam, kde by ste nemali.

Chorvátsky web Dalmacija Danas upozorňuje na prísnejšie kontroly a vysoké pokuty za nelegálne parkovanie v obľúbenom meste Split. Tie sú v platnosti od pondelka 7. júla. „Hlavným zameraním monitorovania bude časté porušovanie pravidiel cestnej premávky, najmä parkovanie motocyklov na promenáde pred budovou Námorného osobného terminálu, ako aj parkovanie osobných vozidiel na prevádzkových plochách,“ upresnil portál.

Podľa správy prístavu takéto správanie vážne ohrozuje bezpečnosť a fungovanie prístavu a zároveň je v rozpore s právnymi predpismi. Z toho dôvodu sa rozhodli pre udelenie prísnych pokút. Kým fyzické osoby môžu dostať pokutu 1 000 eur, pri právnických osobách sa to môže vyšplhať až do výšky 33-tisíc eur.

Správa prístavu Split vyzýva turistov a návštevníkov prístavu, aby rešpektovali dopravné predpisy. Špeciálne parkovacie miesta sú k dispozícii pre motocyklistov na západnej strane budovy PPT, na dvoch označených miestach: vedľa bývalej budovy Dalmacijavina a pri bráne sv. Mikuláša.

Portál Split City Parking zas upozorňuje na nelegálne parkovanie priamo v meste. To sa môže týkať zakázaných zón, parkovania pred hydrantmi, vjazdmi alebo v oblastiach vyhradených pre špeciálne vozidlá. Pokutu môžete dostať aj v prípadoch, keď sú vozidlá zaparkované nelegálne, napríklad cez čiaru parkovacieho miesta alebo spôsobom, ktorý bráni premávke.

Ak nelegálne parkovanie pokutuje polícia, pokuty sa môžu pohybovať od 30 do 60 eur. V prípade parkovania na mieste vyhradenom pre zdravotne postihnutých to môže byť až suma 90 eur.

Dubrovník zaviedol novú dopravnú zónu

Mesto Dubrovník zaviedlo od 2. júna nový režim dopravy v okolí historického centra – takzvanú Zónu so špeciálnou dopravnou reguláciou. Vstup do tejto zóny je možný len s platným povolením alebo rezervovaným parkovaním. Turisti, ktorí túto povinnosť ignorujú, riskujú pokutu vo výške 260 eur. V prípade živnostníkov to je 660 eur a pri právnických osobách môže suma narásť až na 1 320 eur plus 260 eur pre zodpovednú osobu v spoločnosti. Systém automaticky rozpoznáva ŠPZ pri vstupe a zaznamenáva priestupky bez zásahu človeka.

Ak plánujete navštíviť staré mesto Dubrovníka autom, nezabudnite si vopred rezervovať parkovanie alebo požiadať ubytovateľa o registráciu vášho vozidla. Ak nemáte povolenie, odporúča sa parkovať mimo regulovanej zóny (napríklad v časti Gruž či Ilijina Glavica) a pokračovať mestskou dopravou. Vďaka novému systému sa denne znížil počet áut o približne 2 500, pričom mesto očakáva ďalšie zlepšenie po integrácii zóny do Google Maps.