Po dvoch kolách zdražovania na pošte v predchádzajúcom období sa zrejme dočkáme ďalšieho prepisovania cenníkov. A to už čoskoro. Viaceré často využívané poštové služby by mali zdražieť už od začiatku nového roka.
Informácie o pripravovanom ďalšom zvýšení cien poštových služieb vyplývajú z návrhu opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktoré úrad predložil do pripomienkového konania. Nutnosť pristúpiť k cenovej regulácii a zvýšeniu cien podľa regulačného úradu vyplynula z doterajšieho vývoja v segmente regulovaných poštových služieb a hospodárskeho výsledku Slovenskej pošty.
„Regulované poštové služby a služby poštového platobného styku, ktoré Slovenská pošta, a. s., ako ich poskytovateľ zabezpečuje, v rokoch 2024 až 2026 prechádzali a budú prechádzať výraznými zmenami,“ avizuje regulačný úrad. Účinnosť zmien pritom navrhol s dátumom 1. január 2026.
Úprava taríf regulovaných služieb vo vnútroštátnom styku podľa regulačného úradu reaguje na klesajúce objemy zásielok a zvyšujúce sa prevádzkové náklady poskytovateľa univerzálnej služby. Pošta zaznamenáva výrazný nárast mzdových nákladov ovplyvnený rastom minimálnej mzdy, ďalej sa pod jej hospodárenie podpisuje vplyv inflácie či postupná realizácia transformačných opatrení zameraných na dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v strednodobom horizonte.
Okrem zvyšovania cien pošta chystá aj ďalšie kroky. „Medzi kľúčové opatrenia budú patriť optimalizačné kroky v oblasti poštovej siete a doručovania zamerané na znižovanie nákladov Slovenskej pošty, prípadne zdieľanie nákladov s partnermi (prostredníctvom franšíz). V súlade s vyššie uvedenými trendmi Slovenská pošta predpokladá v roku 2026 oproti predchádzajúcemu roku celkový nárast nákladov o 8,9 milióna eur, čo je viac o 2,4 %,“ dodáva regulačný úrad.
A za čo všetko si zrejme už čoskoro priplatíme? Predložený návrh úpravy cien pri najčastejšie využívaných produktoch predstavuje zvýšenie ceny pre list 1. triedy do 50 g z 1,70 eura na 1,90 eura, pre list 2. triedy do 50 g z 1,20 na 1,40 eura a pre doporučený list 2. triedy do 50 g z 2,70 na 3,30 eura. Cena za poštový poukaz na účet do sumy 30 eur by mala stúpnuť z 1,50 na 1,70 eura.
Ceny doporučených listov vzrastú v priemere o 13,68 % (podaných cez ePH o 8,66 %) a ceny úradných zásielok v priemere o 12,87 % (podaných cez ePH o 10 %). Zvýšenie cien v poštovom platobnom styku sa pohybuje v rozmedzí od 0,10 do 0,40 eura a predstavuje priemerné zvýšenie o 3,58 %. „Celkové zvýšenie cien by malo priniesť zvýšenie výnosov z regulovaných vnútroštátnych služieb o 12,86 % v prípade, že nedôjde k vyššiemu prepadu objemu podávaných zásielok, než predpokladá cenový návrh,“ dodáva regulačný úrad.
Pripravené zmeny by sa mali pozitívne podpísať pod ďalší vývoj Slovenskej pošty. Mali by totiž prispieť k stabilizácii zamestnanosti a znížením straty z cenovo regulovaných sadzieb zlepšiť jej hospodárenie. Tým by sa mali vytvoriť možnosti zlepšenia platových podmienok zamestnancov a opatrenia by mali prispieť aj k zníženiu fluktuácie a stabilizácii zamestnanosti.