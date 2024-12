Chceli ste ušetriť na novej diaľničnej známke ešte pred jej zdražením? Pozor, toto vám už neprejde!

Foto: TASR – Štefan Puškáš

Národná diaľničná spoločnosť spustila predaj diaľničných známok na rok 2025. Mnohí Slováci si mysleli, že budú môcť obísť pravidlá a vďaka tomu ušetriť, no, žiaľ, nepodarí sa im to. NDS myslela aj na takýchto špekulantov.

Nové ceny diaľničných známok na rok 2025 boli predstavené už pred pár mesiacmi a rozhodne motoristov nepotešili. Najväčšou zmenou je zvýšenie o 30 eur pri 365-dňovej známke. Mnohí Slováci preto začali premýšľať nad tým, ako ušetriť a obísť pravidlá.

Nejednému vodičovi určite napadlo, že ak si kúpi novú diaľničnú známku ešte v decembri 2024 za pôvodnú cenu, ušetrí tým, hoci má ešte nejaký čas platnú ročnú známku. Doteraz totiž bolo možné mať na jednom vozidle zakúpené dve aktívne diaľničné známky. Toto už viac nebude platiť, o čom informuje aj Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na svojom webe.

Duplicitné známky viac nepovolia

Od pondelka 2. decembra 2024 sa spustil predaj nových diaľničných známok na rok 2025. Od tohto dátumu sa zároveň zamedzí duplicitným nákupom, napríklad pri 365-dňovej známke. Tie nastávali najmä v prípadoch, kedy vozidlo využívali viacerí ľudia a nezávisle od seba si diaľničnú známku kúpili. Miera reklamácií pre duplicitné zakúpenie akejkoľvek e-známky predstavovala v tomto roku takmer 15 percent z celého objemu predaja.

„V prípade, že predajný systém zaznamená, že na danom vozidle je platná napríklad 365-dňová alebo ešte dobiehajúca ročná diaľničná známka, neumožní zakúpiť novú 365-dňovú e-známku na to isté alebo prekrývajúce sa obdobie,“ upresňuje NDS. To znamená, že platbu nebude možné zrealizovať.

Vyskúšali sme si to aj my. Zadali sme evidenčné číslo vozidla, na ktorom máme zakúpenú 365-dňovú diaľničnú známku platnú do 29. januára 2025. Systém nás upozornil, že pre dané vozidlo už diaľničnú známku eviduje. Ponúkol nám možnosť kúpiť si novú známku s platnosťou až od 30. 01. 2025, teda namiesto 60 eur by zaúčtoval novú sumu 90 eur.

Od januára tiež prebehne aj zjednotenie pravidiel pre nákup všetkých typov elektronických diaľničných známok. Kým doteraz bolo možné posunúť dátum začiatku platnosti známky od času nákupu o 13 dní, v edícii známok 2025 bude možný posun až o 60 dní.

10-dňová diaľničná známka zlacnie

Viete, koľko bude stáť diaľničná známka v roku 2025? Pripravili sme pre vás prehľadné porovnanie.

Ako môžete vidieť, ceny porastú v prípade jednodňovej, 30-dňovej aj 365-dňovej diaľničnej známky. Jedine 10-dňová známka zlacnie o 1,20 €.

NDS zároveň upozorňuje motoristov, aby na kúpu diaľničných známok využívali výlučne oficiálne kanály – web eznamka.sk, mobilnú aplikáciu eZnamka, informačno-predajné miesta na diaľničných hraničných priechodoch (Brodské, Čunovo, Jarovce, Skalité, Milhosť) alebo ďalších asi 400 kamenných obchodných miest.

„Upozorňujeme na možnosť, že cudzie sprostredkovateľské e-shopy nemusia včas reflektovať na aktuálne zmeny vo všeobecných podmienkach úhrady. To môže priniesť situácie, kedy motoristi zaplatia neraz vyššiu cenu ako cez oficiálne predajné kanály, napriek tomu nebudú mať platnú e-známku. Platí to predovšetkým v prípade, ak dochádza k zmene cien,“ dodala NDS.