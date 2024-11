Chaos okolo povinného PZP pre kolobežky a elektrobicykle ustal: Kupujú si Slováci nové poistky?

Muž na elektrickej kolobežke na hrádzi počas západu slnka neďaleko ostrova Kopáč v Bratislave. Foto: TASR

Určite si spomínate na veľký rozruch týkajúci sa PZP na kolobežky, elektrobicykle a iné vozidlá, ktorý sa riešil počas leta. Od augusta 2024 je totiž toto poistenie povinné pre vybrané typy vozidiel. Majú Slováci záujem a ponúkajú poisťovne aj nejaké doplnkové služby? Zisťovali sme, aká je aktuálna situácia na Slovensku.

Nové PZP platné od 1. augusta 2024 sa týka vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km/h, prípadne ťažších ako 25 kilogramov s konštrukčnou rýchlosťou nad 14 km/h. Pod tieto podmienky spadajú predovšetkým väčšie elektrické kolobežky, e-bicykle, e-trojkolky, e-štvorkolky, seagwaye a ostatné malé elektrické vozidlá bez EČV.

Isté nezrovnalosti boli ohľadom elektrických bicyklov, pretože najskôr nebolo jasné, či táto povinnosť platí aj pre ne. Podľa polície ale toto PZP je povinné aj pre e-bicykle, samozrejme, ak spĺňajú vyššie určené podmienky. Chaos neskôr ukončilo aj zverejnené usmernenie Ministerstva financií SR, ktoré jasne vymedzilo, ktorých vozidiel sa pravidlá o povinnom zmluvnom poistení týkajú.

Záujem o nové PZP bol celkom vysoký

PZP na elektrické kolobežky a ďalšie vybrané vozidlá neponúkajú všetky poisťovne. Od augusta ho do svojich portfólií zaradili poisťovne Uniqa, Generali a Allianz. Oslovili sme preto tieto poisťovne, aby sme zistili, ako to s poistením vyzerá a či je oň veľký záujem.

„Najväčší “boom” bol po zmene zákona v auguste, následne už záujem opadol. Ide o tisíce novouzatvorených zmlúv,“ uviedla pre web oPeniazoch.sk Lucia Strnad Muthová z Allianz poisťovne.

„Podľa aktuálnych údajov sme v našej poisťovni zaznamenali niekoľko stoviek žiadostí o poistenie elektrokolobežiek a iných drobných vozidiel. Poistenie si môže klient dojednať rovnakým spôsobom, ako napríklad poistenie auta na všetkých pobočkách Generali, prostredníctvom nášho kontaktného centra, našich obchodných a zmluvných partnerov alebo na rôznych porovnávacích portáloch,“ prezradila Catherine Černochová, špecialistka externej komunikácie Generali poisťovne.

Oslovili sme aj poisťovňu Uniqa, avšak odpovede do článku sme zatiaľ neobdržali.

Zaujímalo nás aj to, či poisťovne evidujú nejaké poistné alebo škodové udalosti týkajúce sa poistených vozidiel. „Zatiaľ sme riešili len niekoľko poistných udalostí,“ uviedla Lucia Strnad Muthová z Allianz poisťovne, avšak nešpecifikovala, o aké presne išlo. V Generali poisťovni aktuálne neevidujú žiadne hlásenie škodovej udalosti.

Môžete využiť aj doplnkové služby

V prípade, že vlastníte elektrickú kolobežku, e-bicykel alebo iné vozidlo, ktorého sa týka PZP, v niektorých prípadoch môžete využiť aj doplnkové služby. Tie ale neponúkajú všetky poisťovne.

„Áno, ponúkame. Súčasťou balíka Comfort, na ktorý je možné dojednať takéto vozidlo, je aj asistencia. V rámci nej ponúkame aj možnosť nabitia batérie, ak by ostalo takéto vozidlo nepojazdné z dôvodu vybitia,“ priblížila Strnad Muthová.

V Generali poisťovni v tomto momente neponúkajú žiadne doplnkové ani asistenčné služby k poisteniu elektrokolobežiek.

Jednou z poisťovní, ktorá ponúka doplnkové služby, je aj Union, a to aj napriek tomu, že PZP na elektrické kolobežky a bicykle neponúka. V prípade, že patríte k majiteľom e-kolobežiek, ktoré nemusia mať uzatvorené PZP, stačí, aby ste mali uzatvorené poistenie domácnosti, ktoré zahŕňa aj poistenie majetku.

Takúto službu poskytuje v rámci poistenia domácnosti UniDom plus a týka sa cykloasistencie. „Vieme pomôcť prakticky s väčšinou problémov, ktoré sa majiteľom elektrobicyklov môžu prihodiť. Dokážeme prepraviť bicykle a ľudí do najbližšieho cykloservisu, zapožičať náhradné bicykle až na päť dní, uschovať tie nepojazdné a to pre dve dospelé osoby a štyri deti, ktoré spolu žijú v jednej domácnosti,“ uviedla hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Poistenie okrem toho kryje aj možný defekt alebo úraz a okrem Slovenska platí aj v blízkych prihraničných oblastiach.