Viaceré európske letiská sa potýkajú po kybernetickom útoku s problémami pri odbavovaní. Podľa agentúry DPA sú postihnuté letiská v Berlíne, Bruseli a Londýne po tom, ako bol v noci z piatka na sobotu napadnutý európsky poskytovateľ služieb pre systémy odbavovania cestujúcich. Pražské letisko problémy nezaznamenalo.
„Aktívne pracujeme na odstránení problému a čo najrýchlejšom obnovení plnej funkčnosti pre našich zákazníkov. Dopady sa obmedzujú na elektronické odbavenie a odovzdanie batožiny a možno ich zmierniť manuálnym odbavením,“ uviedla americká letecká a obranná technologická americká spoločnosť Collins Aerospace, ktorá sa súčasťou skupiny RTX. Letisko odporučilo cestujúcim, aby si skontrolovali svoje lety.
Letisko v Berlíne oznámilo, že prerušilo po kyberútoku pripojenie k systémom, čo má za následok meškanie pri odbavovaní. Cestujúci musia počítať s meškaním a s dlhšími čakacími časmi pri odbavení a nástupe do lietadla.
„Letisko samo nebolo cieľom kybernetického útoku a bolo zasiahnuté iba nepriamo,“ uviedlo letisko Berlín-Braniborsko. Rovnaký poskytovateľ systému je využívaný na letiskách po celej Európe. Problémy s odbavovacím systémom potvrdilo aj letisko v Bruseli a londýnske letisko Heatrow.
Obávate sa, že by ste mohli uviaznuť na letisku kvôli podobnému kyberútoku?
Londýnske letisko Heathrow informovalo, že môže dochádzať k meškaniam, pretože firma Collins Aerospace poskytujúca odbavovacie a nástupné systémy pre viaceré letecké spoločnosti má technický problém. Na jeho riešení sa usilovne pracuje. Podľa informácií na stránkach bruselského letiska možno očakávať meškanie aj rušenie letov.
„Pražské letisko nezaznamenalo žiadne problémy,“ povedala ČTK jeho hovorkyňa Denisa Hejtmánková.
Nie je jasné, ktoré ďalšie európske letiská sú zasiahnuté, píše DPA. Medzinárodné letisko vo Frankfurte a v Hamburgu podľa nej podobným problémom nečelí. Zasiahnuté nie sú ani veľké parížske letiská Charlesa de Gaulla a Orly alebo letisko Le Bourget, informuje agentúra AP.
Systém spoločnosti Collins Aerospace neponúka priame odbavenie cestujúcich, ale poskytuje technológiu, ktorá cestujúcim umožňuje odbaviť sa sami – vytlačiť si palubné vstupenky a batožinové štítky a odovzdať vlastnú batožinu svojpomocne.