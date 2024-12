Cestovateľským hitom spomedzi exotických krajín bola TÁTO destinácia

Ilustračné foto: pixabay.com/JessicaJohnson

Cestovateľským hitom roku 2024 sa stala Ázia, ktorá v tomto roku zaznamenala najväčší nárast záujmu slovenských dovolenkárov spomedzi exotických krajín. Na čele najobľúbenejších destinácií Slovákov však aj naďalej ostáva Taliansko a Španielsko. Vyplynulo to z dát predajcu leteniek Pelikan.sk.

Slovenskí dovolenkári aj v tomto roku volili už tradične najobľúbenejšie destinácie Taliansko a Španielsko, kde smerovala takmer tretina cestovateľov. V porovnaní s minulým rokom najviac narástlo Albánsko, kde sa v tomto roku vybralo o 410 % viac dovolenkárov ako vlani.

Záujem o Slovákmi vyhľadávané Chorvátsko v tomto roku narástol o 13 %, najvýraznejšie Zadar, kam v lete začala lietať nová letecká linka z košického letiska. Nové letecké linky, konkrétne z Bratislavy do Istanbulu a Antalye, priniesli záujem aj o destinácie v Turecku, ktorý v porovnaní s vlaňajškom narástol o 41 %.

Z diaľkových destinácií rástol záujem o juhovýchodnú Áziu a Ďaleký východ

Najvýraznejší nárast záujmu, o 77 %, bol o Vietnam. Nasledovalo Japonsko so 76-percentným nárastom, Indonézia (34 %) a Thajsko (27 %). Predajca leteniek za zvýšeným záujmom vidí okrem nových spojení aj výhodnejšie ceny leteniek do týchto destinácií, ktoré do juhovýchodnej Ázie klesli o 10 % a do destinácií na Ďalekom východe o takmer 20 %. Ceny leteniek v tomto roku klesli aj pri Austrálii a Oceánii o 13 %, lacnejšie o 18 % boli tiež letenky do Južnej Ameriky. Najväčší pokles cien leteniek však zaznamenal Egypt, a to o takmer 30 %. Naopak zdraželi letenky do destinácii v Indickom oceáne s výnimkou ostrova Maurícius.

Predajca leteniek pripomenul, že do vzdialených destinácií vychádzali najvýhodnejšie letenky, ktoré si cestovatelia zakúpili niekoľko mesiacov vopred. V tomto roku si čoraz viac dovolenkárov rezervovalo letenky cez mobilné aplikácie. Predajca leteniek zaznamenal pri rezerváciách cez mobilnú aplikáciu 140-percentný nárast oproti vlaňajšku.

Cestovatelia si zvykli kupovať letenky v predstihu

Obdobie od nákupu letenky po odlet sa pri európskych letoch predĺžilo na 60 dní, pri diaľkových na 93 dní. „Cestovatelia dnes nenakupujú na poslednú chvíľu ako v prípade pandémie – reagujú na akciové ceny a letenky nakupujú s dostatočným predstihom, najmä pokiaľ ide o populárne destinácie, do ktorých sa kapacity pred príchodom hlavnej sezóny vypredávajú,“ priblížil predajca leteniek. Časť dovolenkárov (10 %) volilo pri rezervácii flexibilitu, teda možnosť ľubovoľne meniť letenku bez udania dôvodu.