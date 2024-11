Cestovateľ sa chcel dobre vyspať v aute, začal vyrábať matrace na zákazku

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/ vai_jcw F56

Cestovateľ a grafický dizajnér Jaromír Uxa sa chcel na svojich cestách dobre, ale tiež lacno vyspať. Preto založil značku ANNYcarmat a zákazníkom šije na mieru matrace do batožinových priestorov ich áut a tiež ďalšie doplnky uľahčujúce cestovanie vlastným vozidlom, povedal v piatok pri prezentácii návštevníkom veľtrhu Caravaning Brno.

Jeho vášňou je dobrodružné, nezávislé a nízkonákladové cestovanie. „Stačí normálne auto, nepotrebujete ani dodávku,“ povedal Uxa, ktorý pre bežné denné dochádzanie i cestovanie používa Subaru Outback. Keď kedysi zistil, že na rôznych karimatkách a podložkách sa v kufri auta nevyspí, orezal nožom starší matrac na tvar batožinového priestoru tak, aby mu žiadne veci neprepadli dole. Zistil však, že aj keď sa vyspal dobre, má zle skladovateľný kus výbavy, na ktorý sa práši v garáži. A tak začal hľadať výrobcu, ktorý by bol ochotný s ním spolupracovať. Nebolo to ľahké, zvlášť na Plzeňsku, kde je tradičná skôr strojárska výroba. „Niektorí to vôbec nechceli robiť, niektorí za rôznych podmienok, ale nakoniec som našiel,“ povedal Uxa.

V podstate všetky matrace sú zákazkovou výrobou, pretože každý kufor má trochu iné rozmery a tvar, každý zákazník má trochu inú požiadavku. Niekto cestuje sám, niekto vo dvojici. „Tvar a veľkosť kufra je prvý parameter. Zákazník si tiež môže povedať, aký chce vysoký matrac, akú chce farbu, ako ho chce skladať, či ho chce používať aj vonku,“ povedal Uxa. Matrace, ktorých cena začína zhruba na 12 000 korunách (zhruba 475 eur), sú vyrobené tak, aby bolo možné ich použiť aj vybraté z auta. „Majú pogumovanú vrstvu, takže nenavlhnú od zeme, neošúchajú sa,“ povedal Uxa, ktorý sám svoje výrobky tiež testoval.

Najväčší záujem je zvyčajne pred letnou sezónou. A aj keď si mnoho ľudí spomenie na poslednú chvíľu, dodanie zákazkového matraca trvá šesť až osem týždňov. Teraz, mimo hlavnej turistickej sezóny to môžu byť aj štyri týždne.

Matrace sú vhodné pre typy cestovateľov, ako je on. „Auto je pre mňa len miesto na prespanie, inak sa všetko odohráva vonku. A cestovanie bežným autom je jednoduchšie ako veľkým obytným autom, dostanete sa aj na miesta, kam by to s obytným vozidlom nešlo,“ poznamenal Uxa. A aj keď ponúka aj niektoré ďalšie doplnky, ktoré zjednodušujú cestovanie autom a organizáciu priestoru, ktorý slúži ako dočasný domov, najlepšie je podľa neho baliť čo najúspornejšie. „Čím menej vecí si so sebou veziete, tým je v aute väčší komfort,“ povedal Uxa.