Cestovanie vlakmi skomplikujú výluky: Cestujúci budú musieť prestúpiť aj do autobusov! (video)

VIDEO Cestujúci vystupujú z vlaku z Ukrajiny, ktorý dorazil do Čiernej nad Tisou v okrese Trebišov v nedeľu 15. decembra 2024. Foto: TASR

Nový železničný grafikon prináša pre cestujúcich vlakmi viacero noviniek. Po zrušení IC vlakov budú napríklad vlaky medzi Bratislavou a Košicami premávať každú hodinu. Cestujúci sa však musia pripraviť v budúcom roku aj na viacero obmedzení. Na niektorých úsekoch ich čaká pre rekonštrukcie tratí aj náhradná autobusová doprava.

Už od nedele 15. decembra platí na Slovensku nový vlakový grafikon. Okrem už spomínaného hodinového taktu na trase medzi dvomi najväčšími slovenskými mestami prináša aj napríklad novú priamu linku medzi Bratislavou a Nitrou. Posilnené budú aj viaceré regionálne linky.

S novým grafikonom bude denne na Slovensku premávať 1800 vlakov. Ako priblížil minister dopravy Jozef Ráž, v ponuke pre cestujúcich tak pribudlo viac ako 70 nových vlakov denne na kľúčových trasách po celom Slovensku.

IC vlaky končia, nahradí ich hodinový takt

Jednou z noviniek v železničnej doprave je aj nový pár vlakov na trase Košice – Čop, s možnosťou prestupu na ďalšie spoje smerom do Kyjeva. Na hlavnej domácej trati medzi Bratislavou a Košicami budú môcť cestujúci využiť spojenie každú hodinu, a to v oboch smeroch. „Namiesto doterajších 22 vlakov medzi Bratislavou a Košicami ich bude 32 a z toho budú štyri zrýchlené,“ približuje Jozef Ráž. V týchto vlakoch budú pritom platiť všetky zľavy pre cestujúcich.

Hodinový takt sa však zavádza aj na ďalších tratiach, a to medzi Banskou Bystricou a Zvolenom a taktiež medzi Galantou a Trnavou.

O novom grafikone, ale aj chystaných výlukách na železnici hovorí minister dopravy v ďalšej časti seriálu Krížom krážom s Jožom Rážom:

Postupne by malo pribudnúť aj ďalších 12 vlakov do Viedne, ale tie budú nasadené až vtedy, keď skončí výluka v Marcheggu. Prebieha tam totiž komplexná rekonštrukcia, ktorá by podľa slov ministra dopravy mala byť ukončená zhruba v druhom polroku 2025.

Nie je to však jediné obmedzenie, ktoré čaká na cestujúcich vlakmi. Minister dopravy Jozef Ráž avizuje, že rekonštrukcie čakajú aj ďalšie úseky a cestujúci tak musia počítať s obmedzeniami. Na viacerých úsekoch budú musieť využiť aj náhradnú autobusovú dopravu.

Konkrétne sa výluky na železničných tratiach budú týkať úsekov Žilina – Rajec, Nová Baňa – Hronský Beňadik a Bánovce nad Ondavou – Humenné. „Všade tu počítame počas roka aj s náhradnou autobusovou dopravou,“ upozorňuje Jozef Ráž.