V Bratislave miznú klasické „zebry“: Pozor, na nových priechodoch pre chodcov platia iné pravidlá! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (6) Nové miesta na prechádzanie v Bratislave. Foto: Marek Velček/Facebook Bratislava – hlavné mesto SR

Na chodcov v uliciach slovenských miest čakajú novinky. Postupne sa totiž čoraz viac budú stretávať s novým typom priechodov pre chodcov, na ktorom už známe „zebry“ nenájdu. Viacero takýchto nových priechodov už pribudlo napríklad v Bratislave.

Ako informuje hlavné mesto, podľa nových technických podmienok ministerstva dopravy sa musí aj v Bratislave postupne meniť značenie na priechodoch pre chodcov. Zmena sa týka svetelne riadených križovatiek, teda tam, kde prechádzanie riadi semafor.

Podľa nových pravidiel sa už namiesto klasických priechodov so zebrou musia vyznačovať tzv. miesta na prechádzanie – bez zebry, vyznačené len dvoma prerušovanými čiarami. „Ministerstvo dopravy a ministerstvo vnútra sa týmto opatrením inšpirovali krajinami ako napríklad Nemecko, kde už roky majú na svetelne riadených križovatkách práve takéto miesta na prechádzanie a evidujú na nich nízky počet vážnych nehôd,“ uvádza Bratislava na sociálnej sieti.

Hlavné mesto uvádza tieto hlavné výhody nového značenia priechodov:

– Zebra sa bije so svetlom na semafore. Na jednej strane má chodec na zebre v princípe prednosť, zároveň mu ale červená na semafore ukazuje stoj.

– Keď semafor kvôli poruche nie je v prevádzke, chodec na novom mieste na prechádzanie nemá prednosť. Očakáva sa teda väčšia obozretnosť chodcov pri vstupe do vozovky v čase, keď semafor nie je v prevádzke. Semafory sú totiž na priechodoch osadené práve na takých miestach, ktoré sú pre chodcov nebezpečnejšie, napr. kvôli väčšiemu počtu jazdných pruhov. Väčšia obozretnosť je tu teda potrebná.

– Snaha odradiť chodcov od vstupovania do priechodu na červenú, keďže zebra môže podvedome lákať chodca na vojdenie do vozovky, napr. keď je človek pozerá do mobilu, telefonuje, alebo z iných dôvodov nevenuje svojmu okoliu úplnú pozornosť.

– Skúsenosti zo zahraničia zároveň ukazujú, že čím je celkový počet zebier v uliciach menší, tým sú vodiči opatrnejší tam, kde zebru vidia. Čiže ak na svetelne riadených križovatkách zebry postupne nebudú, aj priechody, kde zebra ostane (t. j. tam, kde semafor nie je) by mali byť pre chodcov bezpečnejšie, lebo vodiči pri nich zvýšia opatrnosť.

Zmenám sa už nevyhne žiadne mesto

Nové pravidlá ministerstva vnútra a ministerstva dopravy v každom prípade znamenajú, že pri všetkých nových projektoch, opravách alebo obnove vodorovného značenia sa už musia priechody riadené semaformi postupne preznačovať výlučne na miesta na prechádzanie. Tie sa vyznačujú práve dvoma prerušovanými čiarami a zároveň môžu mať oddelenú časť ako pre chodcov, tak pre cyklistov.

V hlavnom meste je už pritom takéto nové priechody možné nájsť na viacerých miestach. A to napríklad na križovatkách Košická – Landererova – Prístavná, Pionierska – Račianska – Jarošova, Pri Habánskom mlyne – Mlynská dolina, ale napríklad aj na Harmincovej či Vazovovej ulici, a postupne ich bude stále viac.

„Zebry” ale ešte nikam neodišli. „V Bratislave síce budú na veľkých ale i menších svetelne riadených križovatkách pribúdať miesta na prechádzanie, klasické priechody so zebrou tu sú a budú aj naďalej na miestach, kde semafor nie je,“ upozorňuje mesto Bratislava.