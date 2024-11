Motoristov čakajú obrovské zmeny, vyžiadajú si aj úplné uzavretie D1: Kľúčová diaľničná stavba sa blíži do finále! (foto)

Zobraziť galériu (9) Práce na diaľničnej križovatke D1-D4 v novembri 2024. Foto: Youtube/Ministerstvo dopravy SR

Motoristov cestujúcich v okolí hlavného mesta čakajú už čoskoro veľké zmeny. Do finále totiž smeruje jedna z najsledovanejších diaľničných stavieb, a to prepojenie D1 a D4 pri Bratislave. Už koncom tohto mesiaca by sa mali otvoriť nové vetvy pripravovanej križovatky, čo by následne malo pomôcť doprave v celej Bratislave. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža si však tieto kroky vyžiadajú aj veľké dopravné obmedzenia.

Z bratislavského južného obchvatu sa už čoskoro bude dať dostať na D1. Koncom novembra sa postupne otvoria prvé vetvy križovatky a znovu sa sprejazdní aj neďaleká Triblavina. Zmeny so sebou však prinesú aj obmedzenia a víkendové uzávery D1.

Práce na križovatke podľa ministra dopravy prebiehajú v súlade s harmonogramom a na stavbe sa intenzívne pracuje. Ak všetko pôjde podľa plánu, už koncom tohto mesiaca by sme sa pri hlavnom meste mali dočkať prvých veľkých míľnikov.

Dva dôležité víkendy

Predposledný novembrový víkend by sa malo otvárať napojenie z Jaroviec smerom na Trnavu. Je to jeden zo štyroch chystaných napájačov a podľa Jozefa Ráža asi ten najdôležitejší, ktorý umožní prepojiť D4 a D1. Odklonenie dopravy na obchvat by totiž malo výrazne odľahčiť prejazd Bratislavou.

Prvá fáza prepojenia diaľnice D1 a D4 v smere od bratislavských Jaroviec na Trnavu.

Hneď ďalší víkend, teda posledný novembrový, by sa malo otvoriť aj prepojenie z D1 smerom na Raču. Avšak toto prepojenie umožní aj prepojenie na D4, pretože po odbočení na Raču sa doprava bude môcť otočiť a popod D1 sa napojiť na D4. „Určite to bude mať veľmi pozitívny vplyv na kolóny, ktoré dnes máme,“ avizuje Ráž.

Všetky tieto pozitívne zmeny pre motoristov si však vyžiadajú pri ich zavádzaní do praxe výrazné dopravné obmedzenia. Počas víkendov bude napríklad aj úplne uzatvorená diaľnica D1, a to postupne v oboch smeroch.

Predposledný novembrový víkend sa musia motoristi pripraviť na uzatvorenie diaľnice D1 od piatku do nedele, a to podľa plánu až do nočných hodín. Na stavbe sa bude podľa Jozefa Ráža pracovať nonstop, no D1-ka bude uzatvorená z Bratislavy smerom na Trnavu. Následne posledný víkend v tomto mesiaci je naplánovaná úplná uzávera D1 v smere z Trnavy na Bratislavu.

Po prepojení diaľnic však minister dopravy avizuje aj krok smerom k odľahčeniu dopravy v meste. Na Prístavnom moste by sa malo zvýšiť mýto pre nákladnú dopravu, čo by ju malo odkloniť na obchvat tak, aby sa vyhla prejazdu cez hlavné mesto. Mal by to byť podľa Jozefa Ráža veľmi účinný krok pre odľahčenie dopravy v Bratislave.

Zmeny sa dotknú aj ďalšej križovatky

Ďalšie pozitívne zmeny avizuje minister dopravy aj na križovatke Triblavina, ktorej veľká časť je uzatvorená. Po prvom spomínanom víkende by sa na tejto križovatke mal znovu obnoviť zjazd z D1-ky v smere na Bernolákovo a po ďalšom víkende sa obnoví aj výjazd v smere z Chorvátskeho Grobu na D1.

„Celá táto križovatka sa otvorí výrazne skôr, ako sa plánovalo,“ konštatuje Ráž. Zároveň však dúfa, že naplneniu týchto plánov pomôže aj počasie, ktoré môže ešte v prípade nepriaznivého vývoja celý naplánovaný proces skomplikovať.