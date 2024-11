Motoristi pozor: Diaľnica z Bratislavy do Trnavy bude už od piatka uzatvorená, tu sú detaily pripájania nového privádzača! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (9) Práce na diaľničnej križovatke D1-D4 v novembri 2024. Foto: Youtube/Ministerstvo dopravy SR, oPeniazoch.sk

Motoristov cestujúcich v okolí hlavného mesta čakajú už tento víkend veľké obmedzenia. Prepojenie diaľnic D1 a D4 novou križovatkou si totiž vyžiada aj úplné uzatvorenie D1 smerom z Bratislavy.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) motoristov upozorňuje, že predposledný novembrový víkend, konkrétne od piatku 22. až do nedele 24. novembra, sa pripojí prvá vetva D4 (od Jaroviec) na D1 v smere na Trnavu.

Samotné napojenie si pre zaistenie bezpečnosti vyžiada podľa diaľničnej spoločnosti rozmiestnenie takmer sto zvislých dopravných značiek. A zároveň bude potrebné vyznačiť 25 kilometrov čiar jednotlivých jazdných pruhov. „Niektoré práce nie je možné vykonať pri zachovaní dopravy. Preto bude nevyhnutné diaľnicu od Zlatých Pieskov po križovatku Senec počas víkendu uzatvoriť,“ upozorňuje NDS.

A kedy konkrétne sa majú motoristi pripraviť na obmedzenia? Postupné uzatváranie diaľnice začne v piatok o 20:00, pričom o 22:00 bude diaľnica kompletne uzatvorená. Práce budú prebiehať od piatka do nedele. Počas dvoch dní a troch nocí bude na úseku pracovať 80 pracovníkov a 10 mechanizmov.

Prípravné práce na novej križovatke a aj plánované otváranie zjazdov si môžete pozrieť v galérii:

Zobraziť galériu (9) Prvá fáza prepojenia diaľnice D1 a D4 v smere od bratislavských Jaroviec na Trnavu. Foto: Youtube/Ministerstvo dopravy SR

Opačný smer bude bez obmedzení

Doprava v smere na Trnavu sa obnoví v nedeľu v noci. Po dokončení prác tak motoristi budú môcť prvýkrát využiť prepojenie medzi obchvatom a diaľnicou D1. Počas predposledného novembrového víkendu bude opačný smer D1, teda z Trnavy, fungovať bez obmedzení.

Nasledujúci víkend, teda od 29. novembra až do 1. decembra, odštartujú práce na pripojení druhej vetvy, teda v smere z Trnavy na Raču. Pripojenie si rovnako vyžiada uzatvorenie diaľnice v tomto smere.

Pomôže nové prepojenie diaľnic D1 a D4 odľahčiť dopravu v Bratislave? Áno Nie Odoslať odpoveď

Obmedzovanie dopravy začne o 20:00 a od 22:00 bude diaľnica uzatvorená. Aj počas tohto víkendu budú práce prebiehať počas denných aj nočných hodín. Do pondelka rána je totiž podľa NDS nevyhnutné rozmiestniť množstvo značiek, nastriekať či nalepiť desať kilometrov čiar. Po dokončení prác sa tak motoristi budú môcť napojiť na obchvat Bratislavy aj v smere od Trnavy.

Všetko ešte môže zmeniť počasie

„Po realizačnej stránke je všetko pripravené tak, aby sme míľnik splnili. No posledné slovo bude mať počasie. Ak v daných termínoch bude dlhodobý dážď či dokonca sneh, nie je technicky možné vyznačiť jazdné pruhy a napojenie vetiev bude musieť počkať na vhodnejšie klimatické podmienky,“ upozorňuje generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.

Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti rekonštrukcia a rozšírenie D1 predstavuje investíciu do vyššieho každodenného pohodlia desiatok tisíc ľudí. Vo finále vznikne na úseku plnohodnotný štvorpruh, ktorý západoslovenský región nevyhnutne potrebuje. Prepojenie obchvatu a D1 zas odbremení hlavné mesto od tranzitnej dopravy, čo umožní znížiť hluk a znečistenie ovzdušia z dopravy v Bratislave.

Prejazd mestom sa nákladným dopravcom predraží

Pomôcť odľahčiť dopravu v hlavnom meste by mali aj zmeny vo vyberaní mýta. Minister dopravy Jozef Ráž už avizoval, že na Prístavnom moste by sa malo zvýšiť mýto pre nákladnú dopravu, čo by ju malo odkloniť na obchvat tak, aby sa vyhla prejazdu cez hlavné mesto. Mal by to byť podľa jeho slov veľmi účinný krok pre odľahčenie dopravy v Bratislave. Viac si o plánoch rezortu môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.