Miliardový tunel v Bratislave je o krok bližšie: Najväčšia dopravná stavba dosiahla veľký míľnik! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (7) Minister dopravy Jozef Ráž v tuneli vyrobenom technológiou TBM v Číne. Foto: youtube.com/@mindopsk

Bratislava, a s ňou aj všetci cestujúci cez hlavné mesto, by sa mohli dočkať veľkej stavby diaľničného tunela. Ten by mal byť druhý najdlhší v celej Európe a viesť popod Karpaty.

Nový tunel Karpaty by mal byť súčasťou diaľnice D4, a to v úseku dlhom viac ako 12,4 kilometra z bratislavskej Rače do Záhorskej Bystrice. Takmer celú dĺžku úseku by mal tvoriť samotný tunel, ktorý by sa s dĺžkou takmer 11,8 kilometra zaradil na druhú priečku medzi najdlhšími diaľničnými tunelmi v Európe.

Minister dopravy Jozef Ráž spolu s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom v stredu informovali, že projekt dostal právoplatné rozhodnutie EIA v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Projekt je tak podľa slov Tomáša Tarabu environmentálne udržateľný, pričom rezort životného prostredia určil aj viac ako 150 podmienok, ktoré bude potrebné sledovať počas výstavby.

Po skončení posudzovania vplyvov na životné prostredie tak môže ísť projekt do ďalšej fázy, a to do fázy získavania stavebného povolenia. Postupne by tak mala vzniknúť najväčšia dopravná stavba na Slovensku.

Za tunel by mali platiť len tí, ktorí ho budú využívať

Minister dopravy Jozef Ráž na tlačovej besede pred budúcim vjazdom do nového tunela pod Karpatmi naznačil aj to, ako by mohol byť tunel v budúcnosti financovaný. „Je pravdepodobné, že budeme musieť hľadať na financovanie tohto projektu externé zdroje,“ vyhlásil Ráž. Následne by tunel po dostavbe mal byť vyňatý zo systému spoplatnenia diaľnic a platiť by mali len tí, ktorí pôjdu cez tunel.

Cena výstavby je zatiaľ veľmi hrubo odhadnutá na zhruba dve miliardy eur. Mohla by sa však aj znížiť, a to v závislosti od spôsobu financovania a zapojených subjektov.

Ste za výstavbu nového tunela popod Karpaty? Áno Nie Odoslať odpoveď

Vláda už koncom augusta schválila aj návrh na určenie tohto projektu za strategickú investíciu. Tá by mala zabrať plochu o výmere 93,46 hektára. Rezort dopravy pritom v pripravenom materiáli prezradil aj plánované termíny výstavby. Termín začiatku výstavby je zatiaľ odhadovaný na štvrtý kvartál 2029 a plánovaný termín ukončenia výstavby je druhý kvartál 2036.

Unikátna by mala byť aj výstavba tunela. Pri tunely Karpaty je totiž navrhovaná tunelovacia technika, ktorá ešte na Slovensku nebola využitá. Ide o takzvaný systém TBM – tunnel boring machine. Čiže veľký stroj, ktorý sa neoplatí používať pri krátkych tuneloch, no pri tunely Karpaty by už mal zmysel. „Je to systém, ktorý kope výrazne rýchlejšie než všetky ostatné tunelovacie metódy,“ uviedol nedávno minister dopravy Jozef Ráž. Ten si bol razenie tunelov pomocou tejto technológie pozrieť priamo v Číne.