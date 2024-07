Autom, lietadlom či vlakom? Tieto tipy vám pomôžu rozlúsknuť časté dovolenkové dilemy a ušetriť!

Foto: unsplash.com/Vidar Nordli-Mathisen

Letná sezóna je v plnom prúde a mnohí z nás už plánujú dovolenku pri mori. Ako sa ale rozhodnúť pre najvhodnejší spôsob dopravy? Analytik 365.bank Tomáš Boháček sa pozrel na ceny a časové nároky cestovania autom, vlakom, autobusom a lietadlom do obľúbených destinácií ako Chorvátsko, Bulharsko, Rumunsko, Grécko, Taliansko či populárne Turecko.

Podľa prieskumu 365.bank plánuje v tomto roku realizovať dovolenku viac ako 80 percent opýtaných, z toho v zahraničí má záujem stráviť voľné chvíle 38 percent ľudí. „Každý z nás sa samozrejme zamýšľa nad čo najlepším pomerom ceny a kvality dovolenky, čo okrem iného súvisí najmä so samotnou cestou, ako sa k svojmu letovisku dostať,“ dodáva Tomáš Boháček.

Hneď na úvod však analytik poznamenáva, že jednoznačná odpoveď, ako sa najlepšie prepraviť do svojej cieľovej dovolenkovej destinácie, môže byť pre každého samozrejme iná. Vplyv má totiž nie len nákladovosť, či čas strávený na ceste, ale aj dostupnosť spojov, kvalita infraštruktúry, množstvo prestupov a prestojov, pravdepodobnosť možných neočakávaných problémov (meškanie, dopravné zápchy), ale aj osobné individuálne faktory, ktoré niekedy dokážu prevážiť aj nad ostatnými argumentami.

Už cesta môže byť dovolenkou

Kým pre niekoho je cesta lietadlom jasnou voľbou, iní uprednostňujú pomalšiu – istú cestu „po zemi“, pri ktorej môžu navštíviť aj zaujímavé miesta po ceste – a vlastne samotná cesta, je pre nich už dovolenkou. Pre zážitkové cesty je vhodné zamyslieť sa napríklad nad čoraz populárnejším vypožičaním rekreačného karavanu, ktorý pre štyri osoby, na Slovensku vieme získať na týždeň s poistením v priemere približne za 1400 eur. „Samozrejme, treba pripočítať náklady na pohonné hmoty a kempovanie, avšak takáto cesta vie byť veľmi zaujímavým ozvláštnením, nie len pre deti,“ dodáva Boháček.

Väčšina dovolenkárov sa však v tomto čase roka zaoberá najmä tradičnými spôsobmi cestovania, a teda sa rozhodujú medzi plusmi a mínusmi cesty autom, autobusom, poprípade vlakom a samozrejme letecky. Z pohľadu času, ktorý nám cesta tam a späť zaberie, je za normálnych okolností najvhodnejšie využiť leteckú dopravu. Ako druhý najrýchlejší spôsob je vlastné auto, kde však treba počítať s nutnosťou vysporiadať sa s dopravnými predpismi v zahraničí a mať neustálu koncentráciu. „Cesta autobusom a vlakom je znevýhodnená vo väčšine spojov nutnosťou prestupov, ktoré zo sebou naberajú časové oneskorenie a nepohodlnosť, na druhej strane nás privezú častokrát priamo pred hotel. Dnes už známe cestovanie lôžkovými vozňami priamo do najobľúbenejších letovísk, je aj za cenu dlhšieho času pomerne komfortný spôsob, aj keď nie pre každého,“ dodáva analytik.

Pri porovnávaní cenovej výhodnosti je v analýze zahrnutá cesta autom so spaľovacím motorom (benzín/nafta), čistým elektromobilom a ďalej preprava autobusom, vlakom, či letecky. Analytik však upozorňuje, že na výpočet nákladov majú vplyv rôzne faktory – konkrétne pri ceste autom záleží samozrejme od typu auta a jeho spotreby, po štýl jazdy, alebo dostupnosť nabíjacích staníc (stredná rýchlosť nabíjania – najdostupnejší typ nabíjania AC), ak vlastníme elektromobil.

V porovnávaní je započítaná aj výhodnosť cien pohonných hmôt v jednotlivých krajinách. Domáce ceny benzínu patria stále medzi najvyššie spomedzi okolitých krajín s výnimkou Rakúska, kde je cena vyššia však už iba o 1 cent. Najviac vieme na benzíne spomedzi okolitých krajín ušetriť v Poľsku, a to až 8 centov. Cena nafty je u nás zväčša nižšia, ako u našich susedov s výnimku ČR, kde na litri ušetríme 5 centov. „Ak by sme sa na začiatku leta rozhodli ísť už na dovolenku autom, tak napr. pri ceste do Chorvátska sa nám oplatí natankovať plnú nádrž benzínu stále v Maďarsku za 1,54 eura/l a následne ju doplniť priamo v Chorvátsku, kde vieme ušetriť až 11 centov. Ak tankujeme naftu, doplna sa nám oplatí natankovať na domácich čerpacích staniciach a následne až v cieli, kde to máme za približne rovnakú cenu,“ dodáva Tomáš Boháček.

Ak cestujete autom do vzdialenejšieho Bulharska, oplatí sa smerovať tankovanie až na cieľ, kde vieme ušetriť na benzíne aj 27 centov a na nafte viac ako 20 centov na liter. Pri ceste do Talianska sa nám oplatí tankovať opäť raz doma, keďže „po ceste“ aj priamo v krajine sú ceny PHM vyššie.

Pri ceste autobusom, vlakom, alebo letecky – rozhoduje najmä termín, kedy cestu zrealizujeme, čím vieme ušetriť v priemere približne až päťinu z cien. „Výhodou prepravy autom, sú najmä jednotkové náklady – kým za takmer identickú cenu sa vie odviesť 1 aj 4 osoby, pri preprave naviazanej na cestovné lístky, je každá osoba navyše predražením, ktoré môže byť pri uskromnení po ceste, bonusom počas dovolenky v podobe lepšieho jedla, alebo návštevy atrakcií,“ upozorňuje Boháček.

Dôležité je porovnať nie len ceny a časové nároky rôznych možností, ale myslieť hlavne na to, že dovolenku by sme mali stráviť predovšetkým podľa svojich predstáv, aby aj cesta bola zážitok, na ktorý budeme s radosťou spomínať.

Z pohľadu praktického prepočtu, si však napriek tomu môžeme zhrnúť stručné odporúčania, aby naša cesta na dovolenku mala aj finančný zmysel. Pokiaľ chceme ísť na dovolenku autom, je najvhodnejšie mať naftový motor, ideálne elektromobil, či hybrid. „Cesta do všetkých uvedených destinácií je veľmi dobre zásobená čerpacími stanicami, aj elektro-nabíjačkami. Platí, že pri ceste na juho-východ Európy, sú ceny nižšie, naopak v takom Taliansku si priplatíme za benzín, naftu i elektrinu,“ dodáva analytik.

Ak je naša destinácia do 700 km od domova, je najvhodnejšie pre 4-člennú rodinu využiť vlastné auto. Ak cestujeme do cieľa so vzdialenosťou 1000 km a viac, sú úspory cesty autom nižšie a radšej by sme mali zvoliť lietadlo. Cesta vlakom a autobusom je vhodná, najmä ak nemáme/nechceme, alebo si netrúfame ísť vlastným dopravným prostriedkom.

Niekoľko tipov na ušetrenie na ceste za oddychom:

- Rezervujte si dopravu vopred, čím skôr, tým za nižšie ceny.

- Využite zľavy a akcie, ktoré ponúkajú dopravcovia a cestovné kancelárie.

- Ak idete cez cestovnú kanceláriu, zvážte možnosť cesty vo vlastnej réžii.

- Cestujte mimo hlavnej sezóny, kedy sú ceny nižšie.

- Využívajte verejnú dopravu a zdieľané jazdy.

- Využite dostupné plánovacie a mapovacie aplikácie pre cesty tankovanie/nabíjanie (pravidelne aktualizované prehľady cien palív v Európskej únii nájdete v našom článku na tomto odkaze)