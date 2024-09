Česko: Železnice pri príprave vysokorýchlostnej železničnej trate preveria aj tunel pri Přerove

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/ Pexels

Správa železníc (SŽ) pri príprave stavby vysokorýchlostnej železničnej trate Moravská brána z Proseníc do Ostravy preverí aj variant vybudovania tunela v severnej kopcovitej časti Přerova. Projektanti tam teraz počítajú so zapustením vysokorýchlostnej trate do zárezu pod úrovňou terénu, čo sa ale nepáči přerovskej radnici ani niektorým okolitým obciam. Po rokovaní s ministrom dopravy Martinom Kupkom (ODS) to v utorok ČTK oznámil primátorov námestník Miloslav Dohnal (ODS), podľa ktorého sa tak variant tunela vracia do hry.

Vysokorýchlostná trať Moravská Brána má začať pri Brodku pri Přerove, pokračovať okolo Přerova k Proseniciam a ďalej do Ostravy. SŽ navrhla viesť koľaje hlbokými zárezmi v krajine, ktoré by prípadne kryli tzv. ekodukty. Toto riešenie sa týka Čekynského a Popovického kopca, ktorý je chráneným územím. S týmto riešením přerovská radnica ale nesúhlasí. „Rada mesta prijala uznesenie, že trváme na pôvodne avizovanom a požadovanom variante tunela, ktorý je z nášho pohľadu a z hľadiska zásahu do okolitého terénu pre budúce generácie najvhodnejší a najcitlivejší,“ povedal primátorov námestník Tomáš Navrátil (ANO).

Radnica teraz prostredníctvom mestskej architektky a pracovníkov odboru rozvoja navrhne podobu požadovaného variantu počítajúceho so stavbou tunela. Ministerstvo dopravy či SŽ potom podľa Dohnala spracuje a zaplatí štúdiu, ktorá odpovie na otázku, či sa oplatí vybudovať súvislý tunel s dĺžkou približne dva kilometre alebo bude lepšie vyhĺbiť viaceré kratšie tunely. Hovorca ministerstva dopravy František Jemelka v utorok ČTK povedal, že SŽ nechá spracovať urbanisticko-krajinársku štúdiu, ktorá preverí čo najvhodnejšiu podobu vysokorýchlostnej trate v blízkosti Čekynského kopca. „Pôjde o preverenie všetkých variantov od zárezu až po možnú kombináciu s tunelovým riešením,“ uviedol Jemelka.

Po trati budú jazdiť vlaky rýchlosťou až 320 kilometrov za hodinu

Tunel preferuje napríklad aj obec Buk, okolo ktorej vysokorýchlostná trať povedie. Obyvatelia Buku sa obávajú hluku z prevádzky rýchlovlakov na trati vedúcej v susedstve obce a diaľnice. Podľa júnového vyjadrenia manažéra výstavby vysokorýchlostnej trate Marka Pinkavu by ale stavba tunela v tejto časti Přerovska bola veľmi nákladná a technicky ťažko uskutočniteľná.

Vybudovanie 65 kilometrov dlhej vysokorýchlostnej trate z Proseníc do Ostravy si vyžiada investíciu 60 až 80 miliárd korún (2,4 až 3,2 miliardy eur). Stavba sa má začať v roku 2026 a zabrať šesť rokov. Experti už pripravujú dokumentáciu vplyvu tejto dopravnej stavby na životné prostredie. Plánovanú trať budú využívať iba osobné vlaky, jazdiť po nej budú rýchlosťou až 320 kilometrov za hodinu.