Česko: Tento rok otvoria rekordných 111 kilometrov diaľnic, na budúci rok asi 80

Foto: pixabay.com/ jorono

Tento rok české štátne Riaditeľstvo ciest a diaľnic (ŘSD) sprevádzkovalo rekordných 111 kilometrov nových diaľničných úsekov. Na budúci rok to bude asi 80 kilometrov, čo by bol doteraz druhý najvyšší počet. Na webe riaditeľstva to v pondelok uviedol generálny riaditeľ ŘSD Radek Mátl. K začiatku tohto roka bola dĺžka diaľničnej siete v Česku zhruba 1388 kilometrov.

„Je to prvýkrát v histórii, keď sprevádzkujeme vyše 100 kilometrov. A sú to dlhé súvislé ťahy, ktoré tento rok sprevádzkujeme – diaľnice D55, D3, D4,“ povedal Mátl. Stavebná sezóna sa podľa neho na prelome roka takmer nepreruší. Prestávka bude len na Vianoce a hneď začiatkom januára budú stavby pokračovať.

„Veľmi významný bude pre českú diaľničnú sieť tiež rok 2025, keď by sme mohli sprevádzkovať skoro 80 kilometrov nových diaľničných úsekov a dokončíme diaľnicu D1,“ uviedol šéf ŘSD. „To bude možno druhé najväčšie číslo v histórii po tomto roku,“ doplnil.

V budúcom roku je okrem iného v pláne dokončenia chrbtovej českej diaľnice D1. „Po rokoch všetkých možných útrap by sme mali na konci decembra uviesť do prevádzky obchvat Přerova,“ uviedol Mátl. „Bude sa sprevádzkovať aj niekoľko úsekov D35: Hořice – Sadová, Janov – Opatovec a tiež obchvat Vysokého Mýta. Prieťah Vysokým Mýtom, ktorý je dnes dopravne absolútne neprijateľný, bude konečne preč a pre obyvateľov Vysokého Mýta to bude obrovská úľava,“ uviedol. Podľa neho sa tiež skráti výstavba D6 pri Hořovciach a Hořesedlách, takže by sa tieto dva úseky dlhé asi 15 kilometrov mohli sprevádzkovať už na konci septembra.

Tento rok ŘSD otvorilo napríklad šesťkilometrový úsek D6 pri Krupej na Rakovnicku. V najbližších dňoch sa zrejme otvoria D4 medzi Příbramou a Pískom, kde je 32 kilometrov diaľnice novo postavených a 16 kilometrov opravených, obchvat Českých Budějovíc na D3 a tri budované úseky D55 prepojujúce Babice na Uhorskohradišťsku s Bzencom na Hodonínsku s dĺžkou asi 21 kilometrov.