Budeme si pri ceste do Košíc vyberať medzi severom a juhom? Minister Ráž prezradil, čo čaká vodičov! (video)

Rýchle cestné spojenie Bratislavy a Košíc má okrem dlho očakávanej diaľnice D1 aj alternatívu v podobe rýchlostnej cesty R2. Na takzvanej južnej trase do Košíc je už niekoľko úsekov dokončených a ďalšie dva sa stavajú. Minister dopravy Jozef Ráž verí, že vodiči si raz budú môcť pri ceste do metropoly východu vybrať, ktorou rýchlou cestou sa vyberú, či severnou alebo južnou.

Na južnej trase od Zvolena do Košíc je celkovo naplánovaných 12 úsekov. Tie sú podľa slov ministra dopravy Jozefa Ráža v rôznom štádiu pripravenosti. Pri tých, ktoré sa ešte len pripravujú, by podľa ministra mohol pomôcť aj zákon o strategických investíciách, ktorý by vedel potrebné procesy výrazne urýchliť. „Verím, že jedného dňa sa budú môcť vodiči rozhodnúť, či pôjdu do Košíc severným alebo južným ťahom a obe možnosti budú minimálne rýchlostná cesta alebo diaľnica,“ vyhlásil najnovšie Ráž.

Celková dĺžka rýchlostnej cesty R2 by po dobudovaní mala byť 338 kilometrov. Vo vysokom štádiu výstavby je v súčasnosti viac ako 9 kilometrov dlhý úsek Kriváň – Mýtna. Tento úsek je podľa Jozefa Ráža jeden z najzložitejších vôbec na Slovensku, keďže sa celý čas stavia ponad fungujúcu cestu prvej triedy a ide cez údolie potoka medzi pohoriami.

Na dokončení tohto úseku sa podľa ministra intenzívne pracuje a ak všetko pôjde ako má, tak v priebehu budúceho roka by mal byť tento úsek sprejazdnený. Potrebné však bude ešte vyriešiť obchvat Zvolena, kde Jozef Ráž presadzuje variant, ktorý by viedol mimo mesta.

Medzi Rimavskou Sobotou a Tornaľou sú vo vysokom štádiu pripravenosti rozpracované dva úseky, a to v štádiu stavebného povolenia v polovičnom profile. Aj pri týchto dvoch úsekoch minister predpokladá, že získajú osvedčenie o strategickej investícii. Odhadovaná cena výstavby je zhruba 110 miliónov eur a minister dúfa, že sa čoskoro začne s výstavbou.

O pokračovaní projektu rýchlostnej cesty R2 hovorí minister dopravy v zverejnenom videu Krížom krážom s Jožom Rážom:

Jeden z problematických úsekov je aj tunel Soroška. Jozef Ráž chce aj napriek pozastaveniu v minulosti pokračovať v prípravných procesoch. „Budeme aj v tomto projekte pokračovať tak, aby sme ho dotiahli po stavebné povolenie a majetkovoprávne vysporiadanie,“ avizuje Ráž. Keď to bude na stole, chce minister nechať tento projekt opäť zhodnotiť a ak bude vôľa, vrhnúť sa na výstavbu.

Následne zostávajú pri Košiciach ešte dva úseky, z ktorých je iba jeden rozostavaný. Procesy súvisiace s výstavbou košického obchvatu pritom výrazne urýchlila aj veľká investícia automobilky Volvo. V prípade druhej etapy výstavby obchvatu práce podľa ministra dopravy pokračujú podľa harmonogramu a bez problémov. Motoristi by tak mohli nový úsek využívať už v budúcom roku.