Budeme lietať za pár eur? Ryanair reaguje, či v lietadlách zavedie miesta na státie!

Letenky za pár eur, ale bez sedenia? Znie to ako žart, no v skutočnosti ide o koncept, ktorý by sa mohol stať realitou. Výrobca lietadlových interiérov Aviointeriors predstavil vylepšené miesta na státie s názvom Skyrider 2.0 a podľa niektorých zdrojov by sa mohli objaviť v lietadlách nízkonákladových aeroliniek už v roku 2026.

Skyrider 2.0, prvýkrát predstavený na výstave Aircraft Interiors Expo už v roku 2018, pripomína viac cyklistické sedadlo než tradičné miesto v lietadle, uvádza Daily Mail. Pasažieri sa v ňom nesedia, ale skôr sa opierajú v mierne naklonenej polohe. Výhodou má byť nižšia hmotnosť, menej komponentov a predovšetkým o 20 percent vyššia kapacita prepravovaných osôb, čo by aerolinkám mohlo výrazne zvýšiť zisky.

Spočiatku žiadna aerolinka verejne nepotvrdila záujem o implementáciu tejto novinky. Medzi najčastejšie spomínanými bol ale Ryanair. Jeho šéf Michael O’Leary už v minulosti opakovane hovoril o zavedení tzv. „stojacich miest“ a uvádzal, že cena takejto letenky by sa mohla pohybovať medzi 1 až 5 eurami. V minulosti dokonca prišiel s návrhmi ako spoplatnené WC či zavedenie „fat tax“ pre pasažierov s nadváhou.

Testované, ale nie schválené

Podľa Aviointeriors už fyzický prototyp existuje a bol testovaný zamestnancami firmy v sídle pri Ríme. Spoločnosť však priznala, že reakcie verejnosti sú zmiešané. Na sociálnych sieťach čelí návrh vlnám kritiky a posmeškom. Podľa aktuálnych predpisov Európskej únie by však takéto sedadlá museli najprv prejsť náročným procesom bezpečnostnej certifikácie, ktorý môže trvať roky.

Hoci sa o týchto sedadlách opäť začalo hovoriť v médiách aj na sociálnych sieťach, samotný výrobca Aviointeriors sa rozhodol uviesť veci na pravú mieru. „Obrázok Skyridera opäť koluje internetom a vyvoláva diskusie a zvedavosť. Ako už v minulosti, aj teraz ide o konceptuálny prototyp, ktorý siaha až do roku 2012,“ uviedla spoločnosť na svojom oficiálnom Facebooku.

„Nebolo nikdy zamýšľané, aby bol tento dizajn braný doslovne. Skôr išlo o provokatívne cvičenie v inovácii dizajnu – výzva, kam by sa mohla letecká doprava v budúcnosti uberať.“ Spoločnosť zároveň dodala, že v súčasnosti nie je Skyrider súčasťou jej oficiálneho produktového portfólia.

Ryanair poprel, že by zaviedol miesta na státie

Ako ďalej priblížil Daily Mail, Ryanair už oficiálne poprel, že by plánoval zavedenie takýchto miest v blízkej dobe. „Nemyslím si, že sa to stane v dohľadnej budúcnosti,“ prezradil šéf PR Steven McNamara. CEO Ryanairu Michael O’Leary neskôr pripustil, že táto myšlienka je neuskutočniteľná a bola by v rozpore s predpismi EÚ.

Ak sa Skyrider 2.0 niekedy naozaj dostane do komerčných lietadiel, bude to revolučný, ale aj veľmi kontroverzný krok. Zatiaľ ide teda len o koncept, ktorý vzbudzuje vášne a otázky typu, ako ďaleko sú aerolinky ochotné zájsť za vidinou vyššieho zisku. Otázkou tiež ostáva, či sú cestujúci ochotní obetovať posledné zvyšky komfortu výmenou za najnižšiu možnú cenu.