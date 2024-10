Budeme chodiť tankovať za hranice? Vyššia DPH môže naplno rozprúdiť palivovú turistiku!

Foto: freepik.com/freepik

Zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) od nového roka na 23 percent sa dotkne aj cien pohonných látok. Rastúce účty za nákup benzínu či nafty tankujúcich nepotešia a môžu sa začať viac obzerať za cenovkami na pumpách v okolitých krajinách. Prepočty analytikov hovoria jasne. Po zvýšení DPH na Slovensku sa oplatí viac tankovať v niektorých okolitých krajinách.

Na možné dopady zvýšenia DPH na ceny pohonných látok sa pozreli analytici Inštitútu pre stratégie a analýzy, ktorý je analytickou jednotkou na Úrade vlády SR. Podľa záverov ich analýzy, bol podiel daní v cene nafty, ktorý je aktuálne na úrovni 45,7 percenta, na Slovensku v poslednom septembrovom týždni najnižší vo V4 a Rakúsku. Pri benzíne, kde je tento podiel vo výške 54,2 percenta, však patrí k najvyšším.

Od začiatku budúceho roka sa však tieto podiely a následne aj ceny palív zvýšia v dôsledku rastu DPH. Zvýšenie tejto dane, ktorú platia spotrebitelia pri každom nákupe, presadila vláda v rámci väčšieho balíka konsolidačných opatrení na ozdravenie štátnej kasy. Základná sadzba DPH stúpne zo súčasných 20 na 23 percent.

Ako upozorňujú analytici ISA, vyššie zdanenie spotreby je ekonomicky menej škodlivé ako napríklad zdanenie príjmov. „Vyššie zdanenie fosílnych palív je tiež priaznivé z pohľadu životného prostredia,“ dodávajú.

No vyššia DPH môže prispieť aj k väčšiemu záujmu motoristov o tankovanie v zahraničí, keďže sa podpíše aj pod nárast účtov za tankovanie. „Ak budú palivá výrazne drahšie oproti susedným štátom, môžu ľudia nakupovať v blízkom zahraničí, čo by sa odrazilo na nižšom výbere domácich príjmov,“ upozorňujú analytici ISA.

Nižšie ceny na pumpách sa dajú nájsť v zahraničí už teraz

Už v súčasnosti sú pritom niektoré cenovky na našich pumpách vyššie ako v okolitých krajinách. V poslednom septembrovom týždni bola napríklad priemerná cena benzínu na Slovensku 1,48 eura za liter. Bolo to najviac spomedzi porovnávaných štátov, pričom najnižšia bola v Poľsku (1,39 eura/l). Naftu sme čerpali za 1,40 eura/l. Najdrahšia bola v Maďarsku (1,48 eura/l) a najlacnejšia v Česku (1,34 eur/l).

Výrazne horšie by sme v tomto porovnaní dopadli, ak by už v súčasnosti u nás platila vyššia DPH na úrovni 23 percent. Benzín by bol u nás podľa prepočtov ISA drahší o 0,04 eura/l oproti Rakúsku a o 0,12 eura/l oproti Poľsku. Nafta by bola drahšia o 0,1 eura/l oproti Česku a o 0,04 eura/l oproti Poľsku, avšak lacnejšia o 0,04 eura/l oproti Rakúsku a o 0,05 eura/l oproti Maďarsku.

Pripravený balík konsolidačných opatrení schválili koaliční poslanci v NR SR začiatkom tohto mesiaca. Jeho súčasťou sú zmeny v sadzbách dane z pridanej hodnoty, zosekanie rodičovských dôchodkov či nová daň z finančných transakcií. Viac si o pripravených opatreniach na ozdravenie štátnej kasy môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.