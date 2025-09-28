Bude z lietania v Európe luxus? Veľkí majú dostať na novú daň odklad, malí ju majú platiť okamžite!

V Bruseli sa schyľuje k ďalšiemu kontroverznému hlasovaniu. Tentokrát súvisí so zdaňovaním leteckého paliva v rámci snahy o zelenšiu dopravu.

Letecká doprava sa doteraz úspešne dodatočnému zdaneniu paliva vyhýbala a zdá sa, že veľké aerolinky by sa jej mohli vyhnúť aj na ďalšiu dekádu. Hoci pôvodný návrh európskej smernice o zdaňovaní energií (Energy Taxation Directive – ETD) počítal s postupným zvyšovaním zdaňovania leteckého paliva aj v komerčnom letectve už od roku 2023. Táto smernica sa pritom týka aj zdaňovania paliva v námornej doprave.

Dánske predsedníctvo Rady Európskej únie aktuálne prišlo s kompromisným návrhom, ktorý však postavil na nohy tú menšiu časť leteckého biznisu. Kým totiž pre veľké komerčné letecké spoločnosti a námornú dopravu tento kompromis navrhuje desaťročný odklad zavedenia dane na rok 2035, pre segment obchodného letectva, súkromné rekreačné lietanie a celé všeobecné letectvo, vrátane lietadiel s maximálnou kapacitou 19 sedadiel, sa navrhuje okamžité zavedenie minimálnej dane. Dánske predsedníctvo svoj kompromisný návrh odôvodňuje potrebou zachovať konkurencieschopnosť spoločností Európskej únie.

Podľa dostupných informácií by pritom táto daň mohla dosiahnuť zhruba 50 centov na liter leteckého paliva, čo by v praxi znamenalo takmer dvojnásobné zdraženie. Zatiaľ čo veľké letecké spoločnosti by získali desaťročný odklad, navrhovaná daň by mala okamžitý ekonomický dopad na menšie letecké sektory, vrátane všeobecného letectva, ale aj leteckých škôl, súkromných pilotov či leteckej taxislužby.

Komerčné letecké spoločnosti pritom pri obhajovaní odkladu zdaňovania leteckého paliva pre aerolinky argumentujú tzv. únikom uhlíka. Teda, že v prípade výrazného zdraženia leteckej dopravy, by sa len presunula za hranice únie, aby sa vyhla daniam a žiadne výrazné zníženie uhlíkovej stopy by to neprinieslo. V podstate tvrdia, že menej by sa nelietalo, akurát by viac ľudí využívalo leteckú dopravu mimo krajín Európskej únie.

Súkromné tryskáče ale aj letecké školy

Hoci veľkým aerolinkám táto argumentácia nateraz prechádza, ani kompromisný návrh nie je pre nich úplne bez dopadov. Výrazne by totiž zdražel napríklad aj výcvik nových pilotov. Podľa niektorých prepočtov by sa totiž kurz pre získanie licencie obchodného pilota mohol len vďaka tejto dani predražiť aj o tisíce eur. Hoci by okamžité zdanenie postihlo aj súkromné tryskáče boháčov, pre malé letecké spoločnosti, letecké školy či súkromných pilotov by to mohlo byť likvidačné.

Je podľa vás spravodlivé, že veľké aerolinky dostanú desaťročný odklad dane z paliva, zatiaľ čo malé lietadlá a súkromní piloti majú platiť okamžite?

Nečudo teda, že tento návrh opäť rozdelil aj jednotlivé členské štáty únie. Celkovo zavedenie dane od začiatku odmieta Malta, Grécko či Cyprus z dôvodu obáv o konkurencieschopnosť a negatívny vplyv na cestovný ruch. Na druhej strane stojí blok krajín ako Francúzsko, Holandsko či Belgicko, obhajujúcich klimatické dôvody.

Rozhodnutia v oblasti daní pritom vyžadujú jednomyseľný súhlas všetkých 27 členských štátov Európskej únie. Zablokovať ich tak môže jediný štát. Slovensko na zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti zastupuje minister financií. Preto sme sa opýtali aj rezortu financií, aká je pozícia Slovenska v tejto záležitosti. Na odpoveď čakáme.

Ambiciózne zelené ciele EÚ

Revízia smernice o zdaňovaní energie je pritom jedným z ústredných pilierov balíka legislatívnych návrhov Európskej únie známeho ako „Fit for 55“. Tento balík, predstavený v júli 2021, je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody, predovšetkým zníženia čistých emisií skleníkových plynov v EÚ o najmenej 55 percent do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 1990.

Základným princípom revízie smernice je zosúladenie zdaňovania energetických výrobkov s klimatickými a energetickými politikami EÚ. To znamená odstránenie daňových výnimiek a znížených sadzieb, ktoré v súčasnosti de facto podporujú využívanie fosílnych palív. Cieľom je aplikovať princíp „znečisťovateľ platí“ a zabezpečiť, aby cena energie lepšie odrážala jej vplyv na životné prostredie.

Letecká a námorná doprava boli pritom identifikované ako sektory s významným objemom nezdanených emisií. Podľa analýz mimovládnych organizácií, ako je Transport & Environment, táto daňová výnimka predstavuje pre európske vlády ročnú stratu na príjmoch vo výške viac ako 34 miliárd eur.

