British Airways a ďalšie západné aerolinky zrušia lety do Číny, nemôžu cez Rusko

Foto: unsplash.com/Etienne Jong

Britská letecká spoločnosť British Airways od októbra prestane lietať do Pekingu. Kvôli zákazu využívať ruský vzdušný priestor musia totiž voliť dlhšie trasy, čo jej ponuku letov neúmerne predražuje. K podobnému kroku už sa rozhodli aj niektoré ďalšie západné aerolinky. Kvôli vzájomným sankciám zavedeným po začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 totiž nemôžu do ruského vzdušného priestoru. Naopak čínske aerolínie cez Rusko lietať môžu, čo im dáva konkurenčnú výhodu, uviedla BBC.

Keď vlajkový britský letecký dopravca ponuku letov do Číny po pandémii covidu-19 vlani obnovil, manažment British Airways priznal, že trasa z londýnskeho letiska Heathrow do Pekingu je pre firmu jednou z najdôležitejších. Minulý mesiac však finančný riaditeľ materskej spoločnosti IAG Nicholas Cadbury investorom povedal, že British Airways v Číne čelí slabému dopytu.

Britský prepravca teraz hovorí, že lety do Pekingu pozastaví až do novembra budúceho roka, ďalej sa uvidí. Medzitým bude naďalej preskúmavať ponuku letov. Podnik zruší aj jeden z dvoch letov, ktoré denne zabezpečuje na trase do Hongkongu. Lety do Šanghaja ale zachová.

Letecká doprava medzi Európou a Čínou sa pomaly zotavuje

Letecká doprava medzi Európou a Čínou sa od pandémie pomaly zotavuje, väčšinu trhu ale zaberajú čínski dopravcovia. Britské aerolinky Virgin Atlantic v júni tiež oznámili, že od októbra majú v pláne zrušiť lety zo Šanghaja, svojej jedinej destinácie v Číne.

„Úplne zásadné problémy a zložitosti na tejto trase prispeli ku komerčnému rozhodnutiu lety do Šanghaja pozastaviť,“ uviedla firma. Doba letu bola proti drezu podľa nej asi o hodinu dlhšia na ceste do Šanghaja a zhruba o dve hodiny dlhšia na spiatočnej ceste do Londýna.

Nemožnosť lietať cez Rusko aerolinkám zvyšuje náklady na palivo aj na personál

Agentúra Reuters napísala, že zahraničné letecké spoločnosti strácajú o Čínu záujem, pretože čínske aerolinky expandujú na zahraničné trhy. Ukazujú to čerstvé štatistiky, podľa ktorých odrádza zahraničných dopravcov všeobecne slabší dopyt po cestovaní do Číny. Nemožnosť lietať cez Rusko totiž aerolinkám zvyšuje náklady na palivo aj na personál.

Zahraničné aerolinky, na čele s tými západnými, ako je British Airways alebo austrálska spoločnosť Qantas Airways, teraz ponuku letov obmedzujú alebo sa rozhodli ju po pandémii už neobnoviť. Podiel čínskych leteckých dopravcov, ktorí na medzinárodných trasách zabezpečujú lety medzi Čínou a ostatnými krajinami, je teraz vyšší než pred pandémiou a ďalej sa zvyšuje.

Ruské aerolínie nemôžu lietať do krajín Európskej únie

Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 čínski dopravcovia pokračovali v kratších severných trasách do Európy a Severnej Ameriky cez rozsiahly vzdušný priestor nad Ruskom. Naproti tomu leteckým spoločnostiam v Európe, USA a ďalších krajinách Moskva prelety zakázala, prípadne sa aerolinky samy rozhodli cez Rusko z bezpečnostných dôvodov nelietať. Podobne ruské aerolínie nemôžu do krajín EÚ.

„Čínski dopravcovia majú zvyčajne až o 30 percent nižšie náklady než ich medzinárodní rivali,“ povedal hlavný analytik spoločnosti OAG John Grant. „Čínske aerolínie zúfalo túžia po tvrdých menách, a tak sa pustili do rozsiahlej expanzie,“ dodal.