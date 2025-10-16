Bratislavské letisko čaká expanzia: Wizz Air spúšťa 12 nových liniek, pribudnú milióny cestujúcich

Spoločnosť Wizz Air postupne začne z bratislavského letiska lietať do 12 nových destinácií, medzi ktorými je napríklad Tel Aviv, Dortmund alebo cyperská Larnaka. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval výkonný riaditeľ spoločnosti József Váradi s tým, že po rokoch balansovania počtu letov Wizz Airu z Viedne a z Bratislavy sa spoločnosť definitívne rozhodla posilniť svoju prítomnosť práve v Bratislave.
Okrem pravidelnej linky do Košíc, ktorá by mala po prvý raz vzlietnuť 21. novembra, plánuje spoločnosť od januára spustiť linky do Larnaky a Kišiňova, od marca by mali pribudnúť aj lety do Ríma, Tirany, Ochridu, Prištiny, Berlína, Dortmundu, Tel Avivu, Tuzle a Varšavy.
Riaditeľ letiska Dušan Novota označil tieto zmeny za jedny z najvýznamnejších v histórii bratislavského letiska. Počet cestujúcich, ktorý v tomto roku má dosiahnuť približne 2,3 milióna, by sa tak mal v najbližších rokoch zvýšiť na viac ako dvojnásobok. „Príchod veľkého hráča ako Wizz Air pre nás ako bratislavské letisko je niečo kľúčové,“ zdôraznil Novota. Podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) možno bude treba v tejto súvislosti začať s diskusiou o výraznejšom rozšírení kapacít letiska.