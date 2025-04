Bratislava pokračuje v príprave električkovej trate na Pribinovej ulici

Ilustračné foto. Foto: TASR

Hlavné mesto pokračuje v príprave novej električkovej trate popred Nové SND, teda cez Pribinovu ulicu a ďalej cez Košickú na Miletičovu ulicu v Bratislave. Tento mesiac odovzdalo správu o hodnotení EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie), v rámci procesných lehôt očakáva jej posúdenie na jeseň. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. „Odovzdanie správy o hodnotení EIA je jeden z dôležitých míľnikov procesu. Nasledovať bude verejné prerokovanie, pripomienkovanie a príprava stavebného zámeru,“ skonštatoval Bubla. S výstavbou novej električkovej trate by sa mohlo, podľa harmonogramu, začať v roku 2027.

V rámci zákonných lehôt procesov je to podľa hovorcu stále reálne. Zabúdať pritom netreba ani na memorandum, ktoré v roku 2022 podpísalo vedenie hlavného mesta s developerskou spoločnosťou J&T Real Estate (JTRE). Vyplývajú z neho záväzky pre obidve strany, pričom stráca platnosť, ak Bratislava nezačne s výstavbou trate do šiestich rokov. Hlavné mesto predpokladá, že nová električková radiála by mohla byť vybudovaná v období rokov 2029 – 2030. Náklady ma výstavbu by podľa odhadov mali dosiahnuť približne 80 miliónov eur, stavba by mala byť financovaná z eurofondov.

Na najväčší problém, na ktorý magistrát v minulosti narazil pri tomto zámere, bol nesúhlas SND, respektíve bývalého vedenia Ministerstva kultúry (MK) SR, viesť radiálu popred budovu divadla. Hlavné mesto pritom od začiatku tento variant presadzuje, považuje ho za najlepší. Odvolávalo sa aj na výsledky štúdie. Súčasné vedenie rezortu kultúry sa následne nechalo počuť, že v prípade garancie splnenia všetkých podmienok na odstránenie negatívneho dosahu na prevádzku divadla nebude robiť pri rozvoji infraštruktúry prekážky. „S Ministerstvom kultúry SR naďalej prebieha komunikácia,“ poznamenal Bubla.

Výstavbou električkovej trate v úseku Pribinova – Košická – Miletičova sa má rozšíriť existujúca električková sieť. Posudzovaný je nulový variant a tri realizačné varianty. Varianty sa týkajú napojenia trate na existujúcu električkovú sieť, doplňujúcej vetvy, tzv. prevádzkovej opcie električkovej trate vedenej poza budovu SND či umiestnenia zastávky Trhovisko Miletičova. Napríklad v prvých dvoch variantoch sa navrhuje prepojenie trate na vnútorný električkový okruh na Šafárikovom námestí a na Petržalskú radiálu na Starom moste, čím vznikne prepojenie uzla Šafárikovo námestie – Štúrova ulica – Pribinova ulica. V treťom variante je navrhnuté aj napojenie na Dúbravsko-karloveskú radiálu na Vajanského nábreží, čím vznikne prepojenie uzla Šafárikovo námestie – Štúrova ulica – Vajanského nábrežie – Pribinova ulica.

Čo sa týka doplňujúcej vetvy, tá je vedená poza budovu SND v prvých dvoch variantoch, v treťom sa s ňou neuvažuje. Okrem toho je v prvých dvoch variantoch napojená na Ružinovskú radiálu odbočením vpravo na existujúcu cestu pred parkom na Miletičovej ulici a na vnútorný okruh pokračovaním po Miletičovej priamo k zastávke Saleziáni, v treťom variante je ukončená obratiskom a na Ružinovskú radiálu je napojená na uliciach Miletičova a Záhradnícka. Na novej trati je navrhnutých šesť zastávok (Nové SND, Eurovea, Prístavná, Košická, Dulovo námestie, Trhovisko Miletičova), pričom niektoré majú byť združenými či spojenými zastávkami pre električky i autobusy. Realizácia navrhovanej električkovej trate v úseku Košická zároveň zakladá možnosť vybudovania novej juhovýchodnej Vrakunsko-biskupickej radiály.