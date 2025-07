Blíži sa koniec nekonečného príbehu? Tunel Višňové je takmer hotový, jeho otvorenie sa blíži! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (20) Práce na tuneli Višňové v júli 2025. Foto: youtube.com/Ministerstvo dopravy SR

Jeho výstavba sa začala ešte v čase, keď mnoho čitateľov tohto článku zrejme ani nebolo na svete. Už takmer tri dekády trvajúci príbeh tunela Višňové sa však už zrejme definitívne blíži k záveru. V oboch jeho rúrach úspešne ukončili betonáž, celý projekt sa tak dostal do finále. Autá by sa ním mohli previezť ešte v tomto roku.

Vo viac ako sedemkilometrovom diaľničnom tuneli Višňové ukončili betonáž oboch tunelových rúr. Práce na úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala sa tak posúvajú do predfinálnej etapy. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) .

„Máme za sebou významný míľnik tejto stavby. Pred pár hodinami vyšiel ‚finišér‘ z druhej tunelovej rúry, a tak máme v oboch tuneloch vybetónovanú vozovku. Je to významný krok k tomu, aby sme túto stavbu odovzdali čo najskôr. Zmluvný termín je február 2026, ale my stále dúfame, že sa to podarí do konca roka,“ doplnil minister.

Podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filipa Macháčka je ukončenie betónovania vozovky oboch tunelových rúr významný míľnik, aby sa mohlo pokračovať v ďalších nadväzujúcich prácach.

Trasovanie úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové. Foto: ndsas.sk

„Je tu 720 kilometrov káblov, z ktorých je položených 560 kilometrov, máme 1039 LED svietidiel, z ktorých sú nainštalované dve tretiny. Z 84 ventilátorov je nainštalovaných 42. Rozhodujúci diel je teraz na zhotoviteľovi technologickej časti tunela. Ten polrok bude extrémne náročný, aby sa nám podarilo to, čo chceme,“ doplnil Macháček.

Obrovskou výzvou podľa neho budú funkčné skúšky. Odštartujú na jeseň. NDS ich skrátila tak, aby sa mohli automobily na diaľnicu pustiť čo najskôr a zároveň aby všetky skúšky prebehli hladko a bez nedostatkov.

Pozrite si, ako to aktuálne v tuneli vyzerá a ako pokročila jeho výstavba:

Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra.

„Ak vezmeme do úvahy, že prieskumná štôlňa sa začala raziť v roku 1998, tak sa na tejto stavbe vystriedalo už 13 ministrov dopravy vrátane mňa. Robíme všetko pre to, aby naša administratíva príbeh menom Višňové konečne uzavrela,“ zdôraznil Ráž.