Blikáte vodičom, aby spomalili? V zahraničí za to hrozí pokuta, dostanete ju aj na Slovensku?

Na slovenských cestách je bežným gestom solidarity bliknutie svetlami na protiidúce auto, keď sa v blízkosti nachádza policajný radar. Mnohí vodiči to vnímajú ako kamarátsku výpomoc, no v zahraničí vám za takéto správanie hrozí aj pokuta.

Ak budete šoférovať vo Veľkej Británii, na radary a policajné hliadky radšej takýmto spôsobom neupozorňujte. Podľa britského zákona ide o porušenie Highway Code, teda cestného zákonníka. Pravidlo č. 110 jasne hovorí: „Svetlá môžete použiť len na to, aby ste ostatným účastníkom dali vedieť, že ste tam. Nepoužívajte svetlá na vysielanie iných správ alebo zastrašovanie.“

To znamená, že ak zablikáte na iné vozidlo, aby ste ho upozornili na policajnú kontrolu či radar, vystavujete sa riziku pokuty až do výšky tisíc libier. V extrémnom prípade vám dokonca hrozí až mesiac väzenia. Na túto tému upozornil portál TopSpeed, no informuje o nej aj web Drive Johnson´s.

Problém môže nastať aj vtedy, ak niekto nahlási váš príspevok na sociálnych sieťach, v ktorom zverejníte polohu mobilného radaru alebo kontroly. Môže to byť totiž použité ako dôkaz pri vyšetrovaní. Už sa stali aj prípady, kedy vodič blikol na protiidúce auto a neskôr zistil, že to bolo neoznačené policajné vozidlo.

Tento zákaz neplatí pre stacionárne radary, ktoré sú napevno umiestnené napríklad pri vjazde do obcí alebo tunelov. Ich polohy sú verejne dostupné napríklad v aplikácii Waze alebo v online mapách.

Podľa zákona je jedinou prípustnou situáciou, kedy môžete použiť diaľkové svetlá ako signál, prípad, keď chcete upozorniť iného vodiča na svoju prítomnosť, napríklad v neprehľadnej zákrute alebo pri výjazde z vedľajšej cesty. Naopak, nie je prípustné používať svetlá ako gesto poďakovania, výzvu na pustenie z vedľajšej cesty, ani ako výstrahu pred hliadkou.

Dostaneme pokuty aj na Slovensku?

Keďže na Slovensku je hlásenie radarov veľmi obľúbené prostredníctvom dopravného servisu, zaujímalo nás, či sa nejaké podobné opatrenia chystajú aj tu. „Nie, v súčasnosti nie je žiadna legislatívna úprava, ktorá by zakazovala nahlasovanie hliadok,“ uviedol pre web oPeniazoch.sk Roman Hájek, hovorca Prezídia Policajného zboru.

Na otázku, či ministerstvo neplánuje zaviesť podobné pokuty ako vo Veľkej Británii, prípadne obmedziť dopravné servisy, nám hovorca uviedol, že momentálne takýto zámer nie je v pláne.

Opýtali sme sa tiež na to, či by sa neodhalil väčší počet porušení pravidiel cestnej premávky, ak by ľudia vopred nevedeli, kde sa radary a hliadky nachádzajú. „Jednou z úloh Policajného zboru je dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobiť pri jej riadení,“ dodal hovorca na záver.