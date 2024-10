Banskobystrický kraj pridáva víkendové spoje: Zlepšia dostupnosť z Veľkokrtíšskeho okresu

Ilustračné foto. Foto: TASR

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pridáva víkendové spoje, ktoré zlepšia dostupnosť Veľkokrtíšskeho okresu. Od soboty (12. 10.) začnú premávať autobusové spoje, ktoré uľahčia príchod do Zvolena a Banskej Bystrice v smere od Veľkého Krtíša. Informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.

Dodala, že pribudnú aj nedeľné spoje medzi Veľkým Krtíšom a Hrušovom. Z okresného mesta pôjdu do obce nedeľné autobusy s odchodmi ráno a popoludní. „Z Hrušova do Veľkého Krtíša sa cestujúci po novom v nedele dostanú spojmi o 7.45 a 13.30 h,“ spomenula. Ako ďalej uviedla, v soboty bude nový spoj premávať z Modrého Kameňa do Zvolena o 12.35 h a z Lešti do Zvolena o 21.00 h. „Zo Zvolena pribudnú v soboty nové spoje s odchodom popoludní do Modrého Kameňa a večer do Lešti,“ objasnila. V nedele budú aj spoje z Veľkého Krtíša do Zvolena s odchodmi ráno a popoludní. „Zo Zvolena do Veľkého Krtíša začnú v nedeľu (13. 10.) premávať spoje s odchodmi predpoludním a popoludní,“ zdôraznila.

Na žiadosť cestujúcich bude podľa nej viac času na prestup na vlak v Hornej Štubni. Posunuli totiž pravidelné odchody spoja, ktorý premáva na trase Žiar nad Hronom – Kremnica – Horná Štubňa. „Autobus bude zo Žiaru nad Hronom odchádzať o 15 minút skôr, aby tak mali ľudia viac času na prestup na vlak v Hornej Štubni,“ priblížila s tým, že tento autobus bude po novom zastavovať aj na zastávkach Turček, Dolný Turček a Sklené, rázcestie. Cestujúci si môžu všetky zmeny overiť na stránkach www.cp.sk alebo na www.idsbbsk.sk.