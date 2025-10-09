Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj „čínsky cybertruck“ (foto)

Najnovšie modely osobných, úžitkových a nákladných vozidiel predstavujú vystavovatelia na 30. ročníku výstavy Autosalón Autoshow Nitra. Na snímke Volswagen T-Roc. Foto: TASR
Zobraziť galériu (11)
TASR

Celkovo 286 vystavovateľov, zastupujúcich 36 značiek, sa prezentuje na 30. ročníku výstavy Autosalón Autoshow, ktorý sa začal vo štvrtok na výstavisku v Nitre.

Na výstavnej ploche 48 413 štvorcových metrov predstavujú vystavovatelia z 13 krajín najnovšie modely osobných, úžitkových a nákladných vozidiel. Informovala o tom hovorkyňa výstaviska Katarína Moravcová. Autosalón potrvá do nedele 12. októbra.

Vystavovatelia zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Francúzska, Talianska, Kanady, Japonska, Kórejskej republiky, Rumunska, Veľkej Británie, USA a Španielska ponúkajú návštevníkom 26 noviniek a premiér i najnovšie technológie budúcnosti v oblasti elektromobility a inovácií. Na autosalóne nechýbajú ani veterány a športové špeciály.

V rámci sprievodného programu sa na výstave predvedú najlepší slovenskí stuntrideri, nebudú chýbať interaktívne ukážky kaskadérskej školy, dymová show či expozícia luxusných a športových áut. Jeho súčasťou bude aj limitovaná autogramiáda jazdcov a najúspešnejšieho slovenského reprezentanta v rely Juraja Vargu z Dakar Team.

V Nitre určite upútal aj „čínsky cybertruck“ – elektrický off-road MHERO 917 do čínskej automobilky Dongfeng. Rovnako ako ďalšie vystavované modely ho nájdete v našej galérii:

Zobraziť galériu (11)

S tuningovou a drift taxi show sa predstaví český projekt Furt bokem. Sobotný večer bude patriť tradičnej Final night show. Nitra bude tiež jednou zo zastávok celosvetového eventu World Drift Day, ktorý sa v sobotu (11. 10.) koná vo viacerých mestách po celom svete. Samostatný pavilón je na autosalóne venovaný aj Tuning a Audio Show.

Čo by ste si na autosalóne v Nitre najradšej pozreli?

Združenie ČESMAD Slovakia vyhlasuje 3. ročník súťaže Kráľ a kráľovná ciest 2025, kde si svoje zručnosti zmerajú zmiešané tímy vodičov – profesionálov a študentov. Praktická časť súťaže sa uskutoční v piatok (10. 10.) na výstavisku.

Spoznáte najväčšie automobilky na svete podľa loga? Otestujte sa!

O akú automobilku ide?
Volkswagen
Mercedes
Nissan

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

O akú automobilku ide?
Toyota
Tata Motors
Tesla

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

O akú automobilku ide?
Stellantis
Citroen
Peugeot

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

O akú automobilku ide?
Mercedes-Benz
Audi
BMW

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

O akú automobilku ide?
Ford Motor
Chevrolet
Dodge

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

O akú automobilku ide?
BMW
Audi
Porsche

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

O akú automobilku ide?
Honda
Mazda
Hyundai

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

O akú automobilku ide?
General Motors
Chrysler
Chevrolet

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

O akú automobilku ide?
SAIC Motor
Geely
BYD

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

O akú automobilku ide?
FAW Group
First Automobile
Cherry

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

O akú automobilku ide?
Hyundai
Honda
Mazda

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

O akú automobilku ide?
Dongfeng
BYD
Cherry

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

O akú automobilku ide?
Nissan
Mitsubishi
Subaru

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

O akú automobilku ide?
BAIC Group
Changan
Tata Motors

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

O akú automobilku ide?
GAC Group
Geely
BYD

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

O akú automobilku ide?
KIA
Subaru
SsangYong

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

O akú automobilku ide?
Renault
Peugeot
Citroën

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

O akú automobilku ide?
Geely
Chevrolet
Dodge

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

O akú automobilku ide?
Tesla
Tata Motors
Rivian

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

O akú automobilku ide?
Volvo
SAAB
Scania

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

O akú automobilku ide?
Tata Motors
Daewoo
Moskvič

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

O akú automobilku ide?
Suzuki
SsangYong
Mitsubishi

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Spoznáte najväčšie automobilky na svete podľa loga? Otestujte sa! (kvíz)

Mal som %%score%% z %%total%% správne

%%description%%

%%description%%

Loading...

Malí aj veľkí návštevníci sa môžu tešiť na RC Auto Show s prezentáciou RC modelov truckov, stavebnej techniky, vojenskej techniky, cestných a terénnych áut, kĺbových nakladačov alebo dronov. Súčasťou programu budú aj H2GP PRO – Preteky RC modelov aut na vodíkový pohon.

Na výstave nebudú chýbať ani dynamické a statické ukážky práce silových a záchranných zložiek SR a dynamické ukážky ASOS -Asociácie slovenských odťahovacích služieb.

Viac o téme: automobilový priemysel , autosalón , elektromobilita , Nitra , novinky , súťaž

