Celkovo 286 vystavovateľov, zastupujúcich 36 značiek, sa prezentuje na 30. ročníku výstavy Autosalón Autoshow, ktorý sa začal vo štvrtok na výstavisku v Nitre.
Na výstavnej ploche 48 413 štvorcových metrov predstavujú vystavovatelia z 13 krajín najnovšie modely osobných, úžitkových a nákladných vozidiel. Informovala o tom hovorkyňa výstaviska Katarína Moravcová. Autosalón potrvá do nedele 12. októbra.
Vystavovatelia zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Francúzska, Talianska, Kanady, Japonska, Kórejskej republiky, Rumunska, Veľkej Británie, USA a Španielska ponúkajú návštevníkom 26 noviniek a premiér i najnovšie technológie budúcnosti v oblasti elektromobility a inovácií. Na autosalóne nechýbajú ani veterány a športové špeciály.
V rámci sprievodného programu sa na výstave predvedú najlepší slovenskí stuntrideri, nebudú chýbať interaktívne ukážky kaskadérskej školy, dymová show či expozícia luxusných a športových áut. Jeho súčasťou bude aj limitovaná autogramiáda jazdcov a najúspešnejšieho slovenského reprezentanta v rely Juraja Vargu z Dakar Team.
V Nitre určite upútal aj „čínsky cybertruck“ – elektrický off-road MHERO 917 do čínskej automobilky Dongfeng. Rovnako ako ďalšie vystavované modely ho nájdete v našej galérii:
S tuningovou a drift taxi show sa predstaví český projekt Furt bokem. Sobotný večer bude patriť tradičnej Final night show. Nitra bude tiež jednou zo zastávok celosvetového eventu World Drift Day, ktorý sa v sobotu (11. 10.) koná vo viacerých mestách po celom svete. Samostatný pavilón je na autosalóne venovaný aj Tuning a Audio Show.
Čo by ste si na autosalóne v Nitre najradšej pozreli?
Združenie ČESMAD Slovakia vyhlasuje 3. ročník súťaže Kráľ a kráľovná ciest 2025, kde si svoje zručnosti zmerajú zmiešané tímy vodičov – profesionálov a študentov. Praktická časť súťaže sa uskutoční v piatok (10. 10.) na výstavisku.
Spoznáte najväčšie automobilky na svete podľa loga? Otestujte sa!
Mal som %%score%% z %%total%% správne
Malí aj veľkí návštevníci sa môžu tešiť na RC Auto Show s prezentáciou RC modelov truckov, stavebnej techniky, vojenskej techniky, cestných a terénnych áut, kĺbových nakladačov alebo dronov. Súčasťou programu budú aj H2GP PRO – Preteky RC modelov aut na vodíkový pohon.
Na výstave nebudú chýbať ani dynamické a statické ukážky práce silových a záchranných zložiek SR a dynamické ukážky ASOS -Asociácie slovenských odťahovacích služieb.