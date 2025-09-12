Automobilky žiadajú Brusel o ústupky: Hrozí prehodnotenie zákazu spaľovacích motorov od roku 2035?

Najväčší európski výrobcovia automobilov v piatok rokovali s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Automobilový priemysel vyvíja tlak na Európsku úniou (EÚ), aby prehodnotila plány na ukončenie predaja vozidiel so spaľovacími motormi do roku 2035. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Európski výrobcovia áut, ktorí zápasia s tvrdou čínskou konkurenciou a pomalým prechodom na elektrické vozidlá (EV), tlačia na Brusel, aby prehodnotil svoje ambiciózne klimatické ciele „Nariadenie, ktoré sa na nás vzťahuje, je príliš prísne na to, aby prinieslo úspech, a naozaj si myslíme, že sa musí prispôsobiť realite,“ povedala pred rokovaniami Sigrid de Vriesová, riaditeľka európskej automobilovej loby ACEA. „Musíme byť pragmatickejší.“
Komisia uviedla, že sa na stretnutí diskutovalo o emisných normách, hospodárskej súťaži, návrhoch EÚ týkajúcich sa batérií a podnecovania podnikov k nákupu elektrických vozidiel. Ďalšie podrobnosti budú doplnené.
Na stretnutí sa zúčastnili generálny riaditeľ Renaultu Francois Provost, predseda Stellantisu John Elkann, šéf BMW Oliver Zipse a šéf Mercedes-Benz Ola Källenius. Piatkové stretnutie bolo tretím v rámci iniciatívy EÚ spustenej v januári na pomoc odvetviu, ktoré zamestnáva 13 miliónov ľudí a predstavuje približne 7 % európskeho hrubého domáceho produktu (HDP).
Po prvom stretnutí poskytla Komisia automobilkám viac času na splnenie prvého cieľa emisií uhlíka v rámci plánov na postupné ukončenie predaja nových vozidiel so spaľovacími motormi do roku 2035. Spoločnosti však teraz presadzujú systémovejšie zmeny.
V augustovom liste adresovanom Leyenovej výrobcovia automobilov a ich dodávatelia upozornili na sériu výziev vrátane závislosti od Ázie, pokiaľ ide o batérie, vysokých výrobných nákladov a amerických ciel. To spolu s nerovnomerným rozložením nabíjacej infraštruktúry brzdí predaj elektromobilov, ktoré tvoria približne 15 % nových predaných áut v Európe.
„Žiada sa od nás, aby sme sa transformovali so zviazanými rukami,“ napísali Källenius z Mercedes-Benz a Matthias Zink zo spoločnosti Schaeffler, dodávateľa automobilových dielov. Cieľ do roku 2035 označili za „už nerealizovateľný“ a vyzvali na stimuly, ako sú daňové úľavy, na zvýšenie dopytu po elektromobiloch.
Automobilky chcú tiež viac priestoru pre plug-in hybridy a ďalšie vozidlá s nízkymi, ale nie nulovými emisiami, keďže čelia konkurencii zo strany čínskych rivalov, ako je BYD.
Proti sú tzv. zelené skupiny a podniky v sektore elektromobilov, pričom viac ako 150 z nich v liste vyzýva Leyenovú, aby „stála pevne“. Cestná doprava predstavuje približne 20 % celkových emisií v Európe, pričom 61 % z nich pochádza z výfukov, uvádza EÚ.
Leyenová v stredajšom (10. 9.) prejave naznačila, že by mohli byť naplánované úpravy. „S ohľadom na technologickú neutralitu teraz pripravujeme revíziu cieľov do roku 2035,“ povedala. Oznámila tiež plány, s malými podrobnosťami, na „iniciatívu malých cenovo dostupných áut“, aby Európa „mala svoje vlastné elektrické auto“. Zopakovala svoj záväzok sprístupniť 1,8 miliardy eur na zvýšenie výroby batérií v európskom bloku.