Automobilky budú mať konkurenciu: Do Európy mieri obľúbený výrobca áut z Číny! (foto)

Na európskom trhu s elektromobilmi sa čoskoro objaví nové meno, ktoré môže poriadne zamiešať kartami. Čínsky technologický gigant Xiaomi, známy najmä vďaka smartfónom a elektronike, plánuje v roku 2027 vstúpiť do Európy s vlastnými autami.
Xiaomi Auto, automobilová divízia spoločnosti, si doma v Číne získava obrovskú popularitu. Prvý model SU7, elektrický sedan, prišiel na trh v roku 2023 a okamžite spôsobil senzáciu. Len do 18 hodín od predstavenia získal viac než 240-tisíc objednávok. Ako uvádza web Autocar, druhý model, SUV YU7, je už tiež v predaji a oba spolu v poslednom kvartáli dosiahli vyše 80-tisíc dodávok, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 200 percent.
Napriek úspechu čelí automobilka problémom s kapacitami vo svojej pekinskej továrni. Na sedan SU7 sa čaká až 41 týždňov a zákazníci, ktorí si teraz objednajú YU7, si naň budú musieť počkať viac než rok. Xiaomi však verí, že rozšírenie výrobných kapacít a nových modelov otvorí dvere aj na zahraničné trhy – a Európa je v hľadáčiku ako prvá.
Podľa prezidenta spoločnosti Williama Lua sa značka nachádza vo fáze príprav na expanziu. Nedávno na sociálnej sieti Weibo zverejnil fotografiu modelu SU7 s nemeckými poznávacími značkami, čo naznačuje intenzívne testovanie a homologizáciu pre európsky trh.
Prémiový segment a technologické vychytávky
Xiaomi chce v Európe osloviť zákazníkov najmä v prémiovom segmente. Sedan SU7 je porovnávaný s Porsche Taycan či Teslou Model S. Ponúka výkon až 664 koní a dojazd takmer 800 kilometrov podľa čínskeho testovacieho cyklu. SUV YU7 je schopné prejsť na jedno nabitie vyše 830 kilometrov.
To, ako vyzerá elektromobil Xiaomi SU7, si môžete pozrieť aj v našej fotogalérii.
Na rozdiel od mnohých konkurentov stavia Xiaomi na kombináciu špičkovej technológie, výkonu a relatívne dostupnej ceny. Práve cenová politika (v Číne začína SU7 na úrovni približne 33-tisíc eur) je jedným z hlavných dôvodov, prečo si značka získava masy fanúšikov.
Ak sa dostane Xiaomi SU7 do Európy, budete zvažovať jeho kúpu?
Okrem toho už stihla upútať pozornosť aj v Európe. Špeciálny model SU7 Ultra s výkonom 1 527 koní prekonal rekord elektromobilov na Nürburgringu, čím si Xiaomi vybudovalo povesť technologického inovátora.
Vstup Xiaomi do Európy tak bude ďalšou výzvou pre tradičné automobilky aj etablovaných výrobcov elektromobilov. Čínske značky už teraz prenikajú na európske trhy vďaka nižším cenám a rýchlej inovácii. Ak Xiaomi dokáže preniesť úspech z Číny aj do Európy, môžeme sa stať svedkami jednej z najväčších zmien na automobilovom trhu posledných rokov.
Prvé modely by sa podľa plánov mali objaviť v roku 2027. Očakáva sa, že Xiaomi sa v Európe zameria na SU7 a YU7, zatiaľ čo väčší SUV model YU9 ostane prioritne určený pre domáci čínsky trh.