Obrovské výpadky informačných systémov: Rušia sa stovky letov, problémy majú aj železnice či banky! (foto)

Aktualizované FOTO Zobraziť galériu (10) Celosvetový výpadok IT systémov odstavil aj prevádzku železničnej dopravy na liverpoolskej Hunt's Cross Station. Foto: SITA/AP

Letecké spoločnosti American Airlines, United a Delta požiadali americký letecký úrad FAA o globálne zastavenie všetkých letov, informovala televízna stanica ABC. Ide o reakciu na globálny výpadok počítačových systémov, ktorý postihol letiská po celom svete ale aj britskú televíziu Sky.

Letisko v Melbourne uviedlo, že sa „potýka s globálnym technologickým problémom“, ktorý ovplyvňuje odbavovanie letov. Problémy hlásia Francúzsko, Nemecko, Česko, Španielsko alebo Turecko.

Výpadok zasiahol aj Britániu, Nemecko, Španielsko či Turecko

Rozsiahly výpadok počítačových systémov, ktorý mešká lety, sa popri Španielsku a Nemecku týka aj ďalších krajín. Problémy hlási aj Británia, Turecko alebo Austrália. Ťažkosti zasiahli aj ďalšie krajiny a odvetvia a sú podľa agentúry Reuters súčasťou globálneho IT výpadku. Web bbc.com krátko predpoludním hlásil, že globálne už bolo zrušených viac ako 1000 letov.

Na viacerých letiskách v Európe sú dnes od rána hlásené technické chyby počítačových systémov. Na nemeckom letisku Berlín-Braniborsko pred ôsmou hodinou ráno nemohlo žiadne lietadlo štartovať ani pristáť. Príčinou je zrejme technická porucha, uviedla na svojom webe verejnoprávna stanica RBB. Španielsky prevádzkovateľ letísk Aena v rovnakom čase na sieti X oznámil „incident“ počítačových systémov na všetkých španielskych letiskách, ktorý môže spôsobiť meškanie letov.

Technická porucha na letisku Berlín-Braniborsko sa prejavila oneskorením pri odbavovaní. Podľa nepotvrdených informácií RBB došlo k masívnemu výpadku serveru, ktorý údajne spustil núdzové systémy. Hovorkyňa letiska stanice RBB povedala, že letová prevádzka by mala byť prerušená do 10:00.

Problémy majú aj iné odvetvia

Britská televízia Sky News, jedna z najvýznamnejších v krajine, nemohla dnes ráno vysielať pre technické problémy. Uviedlo to vedenie stanice. Mimo prevádzky je aj systém pre objednávanie lekárskych prehliadok v Anglicku a výpadky zaznamenávajú tiež železniční dopravcovia. Problémy súvisia s výpadkom IT systémov, ktorý hlásimnožstvo krajín sveta, píše agentúra Reuters.

Zobraziť galériu (10) Cestujúci čakajú na checkin na letisku v Hamburgu počas celosvetového v piatok 19. júla. Foto: SITA/AP

„Sky News nemohla dnes ráno naživo vysielať, divákom sa ospravedlňujeme za výpadok,“ uviedol šéf stanice David Rhodes bez ďalších detailov. Sky News patrí k hlavným spravodajským televíznym staniciam v Británii. Okolo 10: 00 SELČ sa po niekoľkých hodinách vysielania podarilo obnoviť, ďalej ale nastávajú krátke výpadky vysielania.

Mimo prevádzky je podľa agentúry Reuters aj systém pre objednávanie lekárskych prehliadok v Anglicku. Podľa stanice BBC nie je dostupný pre pacientov ani lekárov systém EMIS Web. Niektoré nemocnice už ohlásili, že kvôli tomu nie sú schopné vykonať plánované prehliadky, pretože nemajú prístup ku klinickým záznamom pacientov.

Podľa stanice BBC majú problémy s IT systémami tiež železniční dopravcovia, čo by mohlo viesť k meškaniu či zrušeniu niektorý spojov. „V súčasnosti zaznamenávame rozsiahle IT problémy naprieč celou našou sieťou,“ oznámila spoločnosť Govia Thameslink Railway, ktorá je podľa agentúry AFP najdôležitejším železničným prepravcom v krajine.

Problémy so systémami kontroly a odbavenia hlási aj letisko v Edinburghu. Britské médiá prinášajú tiež fotografie nefunkčných samoobslužných pokladníc v supermarketoch. Sieť kaviarní Gail kvôli výpadku nemôže prijímať platby vo svojich prevádzkach, píše BBC.

Zatiaľ to nevyzerá na kybernetický útok

Výpadky a problémy s IT systémami hlásila dnes dopoludnia aj spoločnosť London Stock Exchange Group, ktorá vlastní londýnsku burzu a prevádzkuje množstvo významných platforiem pre obchodovanie s finančnými produktmi.

Problémy sú podľa agentúry Reuters súčasťou globálneho IT výpadku. Podľa médií problémy môžu súvisieť s programami spoločnosti Microsoft či firmou Crowdstrike, ktorá sa špecializuje na kybernetickú bezpečnosť. Zatiaľ sa nezdá, že by išlo o úmyselný útok. Microsoft uviedol, že zavádza opatrenia, ktoré by mali viesť k zlepšeniu situácie. Vo svete boli postihnuté IT systémy dopravcov, bánk či maloobchodných predajcov.