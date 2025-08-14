Ako pokračuje stavba obchvatu Prešova? Pozrite si unikátne zábery z razenia tunela Okruhliak! (foto)

Rýchlostná cesta R4, konkrétne jej severný obchvat Prešova, je kľúčový projekt, ktorý má výrazne pomôcť dopravnej situácii v meste. Druhá etapa tohto obchvatu bude dlhá 10,2 kilometra a jej súčasťou je aj výstavba dôležitého tunela Okruhliak. Pozrime sa, ako práce na tejto rozsiahlej stavbe aktuálne napredujú.
Tunel Okruhliak, ktorý bude merať 1,8 kilometra, je srdcom celej stavby. Práce na jeho razení postupujú intenzívne a momentálne prebiehajú na štyroch čelbách naraz, čo výrazne zrýchľuje proces výstavby. Zároveň sa priebežne budujú základy aj pre sekundárne ostenie tunela, čo je vnútorná obloženie tunela, informuje Národná diaľničná spoločnosť.
Razenie tunela prebieha cyklickým spôsobom a v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Na celom procese razenia sa podieľa približne 180 technických pracovníkov a tunelárov. V celom koridore tunela Okruhliak je horninový masív, ktorý obsahuje íly, ílovce, siltovce a pieskovce.
Vykopaná hornina z tunela sa následne používa ako násypový materiál pri budovaní ostatných stavebných objektov, ktorých je na stavbe celého úseku takmer 160. Prístupové cesty k portálom tunela sú už vybudované. Na celej stavbe aktuálne pracuje 450 robotníkov.
Aktuálne zábery z výstavby tunela Okruhliak si môžete pozrieť v našej galérii:
Dôležitou súčasťou projektu sú aj mosty, ktorých bude celkovo 12. Aktuálne sa realizujú nosné konštrukcie dvoch najdlhších mostov a na ďalších dvoch sa pripravujú podporné konštrukcie pre ich výstavbu. Pre plynulosť dopravy sa už zrealizovali aj dve obchádzky na ceste I/18 pred a za Kapušanmi. Dobrou správou pre motoristov je, že do konca tohto leta je v pláne ukončiť stavebné práce na moste na ceste I/18 a sprístupniť ho doprave.
Myslíte si, že severný obchvat Prešova po dokončení výrazne odľahčí dopravu v meste?
Áno, výrazne zlepší plynulosť dopravy
6
Čiastočne, ale problémy úplne nevyrieši
2
Nie, dopravná situácia sa nezmení
1
Neviem posúdiť
1
Hlasovalo: 10
„V priebehu tohto roka sa bude priebežne pokračovať v zemných prácach na trase a na dvoch úsekoch zahájime práce na cestnej kanalizácií. Tam, kde to už stavebne bude možné, je ambícia začať aj práce na zakladaní protihlukových stien na pilótach,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
Stavba R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa, je financovaná aj z európskych zdrojov. Národná diaľničná spoločnosť získala viac ako 69 miliónov eur z Nástroja na prepájanie Európy (CEF), konkrétne z výzvy na projekty s vojensko-civilným využitím. Ako pripomína diaľničná spoločnosť, pre stavbu prešovskej R4 bola schválená druhá najvyššia suma v silnej konkurencii viac ako stovky európskych projektov, hneď po nemeckom železničnom projekte.