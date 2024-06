Aká je najlacnejšia cesta k moru? Užitočné tipy, ako ušetriť pri tankovaní!

Foto: unsplash.com/Gene Gallin

Motoristická sezóna je v plnom prúde a Slováci postupne začínajú cestovať k moru. Často je to autom, čo práve vytvára dilemu, keďže krajiny majú rôzne daňové zákony, ale aj polohu. To v praxi podľa analytika finančných trhov XTB Mareka Nemkyho znamená, že aj ceny palív môžu byť v rôznych krajinách výrazne odlišné.

Začneme s cenami nafty, keďže takmer 67 percent zo spotreby palív na Slovensku, tvorí práve motorová nafta. Na Slovensku v súčasnosti natankujeme motorovú naftu v priemere za 1,477 eura za liter, čo je 7. najlacnejšia nafta v Európskej únii. „Lacnejšie tankujú v blízkosti iba Česi, a to za cenu 1,451 eura za liter, alebo napríklad Rumuni a Bulhari, za 1,415 a 1,306 eura,“ dodáva Nemky.

V prípade, že sa teda chystáte na dovolenku k Čiernemu Moru, najlepšie je tak počkať s tankovaním práve na tieto krajiny, keďže na plnej nádrži môžete ušetriť až 10 eur. V prípade, že sa však chystáte napríklad do Chorvátska k Stredozemnému moru, tak najlepšie by bolo zastaviť sa v Slovinsku, kde sú ceny nafty porovnateľné so Slovenskom a nachádzajú sa na úrovni 1,482 eura za liter, teda o pol centa vyššie.

„Následne v Chorvátsku, Maďarsku je nafta drahšia o približne 5 centov a v Rakúsku dokonca o 10 centov na liter. Ak by niekto náhodou cestoval až do Grécka, tak natankovať by bolo najlepšie po ceste, a to v EÚ najskôr v Bulharsku, keďže cena nafty je v Grécku až 1,62 eura za liter,“ upozorňuje analytik XTB.

V prípade, že máte benzínový motor a tankujete 95-oktánový benzín, Slovensko už nie je 7. najlacnejšie v EÚ, ale až 12. To znamená, že pri ceste do Chorvátska by bolo lepšie počkať až do Maďarska, prípadne Slovinska. V Maďarsku za liter benzínu zaplatia motoristi iba 1,501 eura za liter a v Slovinsku dokonca 1,484 eura, oproti 1,58 eura za liter, ktoré platíme na Slovensku. To dokáže motoristom na 50 litrovej nádrži ušetriť 4 až 5 eur.

„V prípade vycestovania k Čiernemu moru sa najviac oplatí tankovať v Bulharsku. To má dokonca najlacnejší benzín v celej Európskej únii, v cene 1,332 eura za liter, čo by znamenalo ušetrenie 12 eur na 50 litrovú nádrž,“ dodáva Marek Nemky.

Výlet do Talianska alebo Grécka je však dobré naplánovať si poriadne vopred, keďže v týchto krajinách sa tankuje podstatne drahšie. V Taliansku je priemerná cena benzínu na úrovni 1,844 eura za liter a v Grécku dokonca až 1,875 eura. „V takomto prípade tak radšej tankujte vopred v krajinách ako Slovinsko alebo Bulharsko,“ dodáva analytik.

Na cestu je dobré sa vopred pripraviť

Rozumné tankovanie v zahraničí tak vie motoristom ušetriť nemalé peniaze. Aktuálne údaje o priemerných cenách motorovej nafty, 95 oktánového benzínu a skvapalneného ropného plynu LPG v celej Európskej únii si môžete pozrieť na tomto odkaze.