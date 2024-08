Aerolinky Wizz Air prichádzajú s možnosťou predplatiť si na rok neobmedzené lietanie

Foto: pexel.com/Markus Winkler

Maďarské nízkonákladové aerolínie Wizz Air prichádzajú s možnosťou predplatiť si na rok neobmedzené lietanie. Účtujú si zaň 499 eur a majú ešte ďalšie podmienky. Podľa spravodajského serveru BBC je koncept „all you can fly“ (všetko čo môžeš nalietať) pomerne nový, aj keď podobný systém majú aj spoločnosti Frontier Airlines zo Spojených štátov a malajzijská AirAsia.

Zvýhodnená cena ročnej permanentky bude k dispozícii do 16. augusta, potom sa zvýši na 599 eur, stojí na webe leteckej spoločnosti. Od septembra budú mať predplatitelia možnosť cestovať do destinácií v Európe, severnej Afrike, na Blízkom východe a v Ázii, ak si rezervujú voľný let najneskôr tri dni pred odletom a zaplatia paušál 9,99 eura.

Wizz Air uviedla, že predáva 10 000 týchto predplatných, ktoré sú rozdelené po jednotlivých letiskách, z ktorých lieta. Podľa BBC News je ale už teraz niekoľko letísk vypredaných. Maďarský úrad pre hospodársku súťaž firme tento mesiac vymeral pokutu 770 000 eur za klamlivú komunikáciu, uvádza BBC. Podľa úradníkov Wizz Air nabádala zákazníkov k nákupu drahších cestovných balíčkov.

Spoločnosti Wizz Air klesol v prvom fiškálnom štvrťroku prevádzkový zisk o 44 percent na 44,6 milióna eur. Príčinou boli náklady súvisiace s problémami s motormi lietadiel Airbus.