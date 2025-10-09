Zákaz spaľovacích áut v EÚ do roku 2035 je podľa šéfa Volkswagenu nereálny: Plán čaká prehodnotenie

Plánovaný zákaz nových benzínových a naftových automobilov v Európskej únii (EÚ) do roku 2035 je „nereálny“. Vyhlásil to vo štvrtok generálny riaditeľ nemeckého automobilového giganta Volkswagen (VW), Oliver Blume. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
„Z dnešného pohľadu je cieľ stanovený na rok 2035 nereálny,“ povedal Blume vo videorozhovore pre agentúru DPA. „Potrebujeme väčšiu flexibilitu.“
Politika, ktorú zaviedol Brusel v roku 2023 v snahe znížiť emisie oxidu uhličitého (CO2), sa má do konca roka prehodnotiť pre silný odpor výrobcov automobilov a pomalé zavádzanie elektrických modelov. Nemecký kancelár Friedrich Merz od svojho nástupu do úradu v máji opakovane sľúbil zrušenie zákazu. Vo štvrtok zorganizoval v Berlíne veľký samit, aby o tejto otázke diskutoval so zástupcami automobilového sektora v krajine. Merz po rozhovoroch povedal, že „urobí všetko“, aby sa vyhol „tvrdému zrušeniu“ spaľovacích motorov v roku 2035.
Blume pre DPA uviedol, že dosiahnutie klimatických cieľov je základnou povinnosťou. Dodal však, že možno zvážiť aj iné opatrenia, ktoré prispievajú k zníženiu emisií CO2, pričom ako príklad poukázal na plug-in hybridy. Konečný termín do roku 2035 sa podľa neho musí predĺžiť. Napriek výhradám k roku 2035 Blume zdôraznil, že elektrické vozidlá sú budúcnosťou automobilového priemyslu.
Skupina Volkswagen, ktorá okrem úspešnej kľúčovej značky VW vlastní aj veľké dcérske spoločnosti ako Audi a Škoda, je najväčším európskym výrobcom automobilov. „Elektromobilitu jednoznačne vnímame ako technológiu budúcnosti,“ vyhlásil a pripomenul, že na zabezpečenie jej úspechu je potrebné vynaložiť maximálne úsilie.
Okrem lepšej nabíjacej infraštruktúry – v mestách aj vo vidieckych oblastiach, vyzval Blume na priaznivejšie ceny elektriny. „Potrebujeme tiež atraktívne schémy financovania, ako sú inteligentné daňové modely, ktoré budú stimulovať nákup elektrických vozidiel,“ skonštatoval.
Merz vo štvrtok oznámil, že vládna koalícia sa dohodla na nových stimuloch pre domácnosti s nízkymi a strednými príjmami na nákup elektrických vozidiel. Cieľom tejto politiky je podporiť prechod na klimaticky neutrálnu mobilitu a poskytnúť „hmatateľné výhody pre spotrebiteľov“.