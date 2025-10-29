USA a Južná Kórea dokončili dohodu: Clá na autá klesnú, Soul prisľúbil investície za miliardy

Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že s juhokórejským prezidentom I Če-mjongom „prakticky dokončili“ obchodnú dohodu, ktorá zahŕňa aj zníženie ciel na automobily na 15 % z 25 %. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Jonhap.

Južná Kórea a Spojené štáty v lete dosiahli predbežnú obchodnú dohodu o znížení ciel na juhokórejský dovoz na 15 % výmenou za investičný prísľub Soulu vo výške 350 miliárd USD (300,95 miliardy eur). Vysoké clá na automobily však zostali v platnosti a obe vlády sa rozchádzali v názore na štruktúru investičného prísľubu.

Podľa zdroja zo Soulu sa dohodu nakoniec podarilo dokončiť, pričom finančný investičný balík v hodnote 350 miliárd USD bude tvoriť 200 miliárd USD v hotovosti a 150 miliárd USD vo forme „spolupráce v oblasti stavby lodí“.

„Dosiahli sme dohodu. Urobili sme veľa rôznych vecí,“ povedal Trump v historickom meste Kjongdžu na juhovýchode krajiny, kde sa má zúčastniť na pracovnej večeri s lídrami krajín Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC).

