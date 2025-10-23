Spotrebiteľská dôvera v eurozóne aj EÚ v októbri výrazne prekvapila, dosiahla 8-mesačné maximum

Foto: gettyimages.com/rarrarorro
Foto: gettyimages.com/rarrarorro
autor logo


TASR

Spotrebiteľom v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) sa v októbri nečakane zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla. Ukázali to vo štvrtok výsledky prieskumu Európskej komisie. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.

Podľa predbežných výsledkov prieskumu sa indikátor spotrebiteľskej dôvery v eurozóne v októbri 2025 zvýšil na -14,2 bodu z -14,9 bodu v septembri. To je jeho najväčšia hodnota za osem mesiacov. Analytici pritom odhadovali, že index, naopak, klesne na -15 bodov.

Mohlo by vás zaujímať:
Reklama
Trendujúce články

Lepší, ako očakávaný výsledok odráža nižšie náklady na pôžičky a zmierňovanie inflácie v uplynulých mesiacoch.

V celej Európskej únii dosiahol ukazovateľ spotrebiteľskej dôvery v októbri -13,5 bodu, čo je o 0,8 percentuálneho bodu viac ako v predchádzajúcom mesiaci.

Tieto čísla ukazujú, že spotrebiteľská dôvera sa priblížila k svojmu dlhodobému priemeru, prvýkrát od apríla 2025.

Viac o téme: ekonomická nálada , ekonomika , Európska komisia , Európska únia , eurozóna , inflácia , prieskum , spotrebiteľská dôvera , úrokové sadzby

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy